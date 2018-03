V Břeclavi vymění semafory. Zelená vlna má ulevit dopravě

Jižní Morava – Určitě to bude přínos. Když už se nedaří obchvat, tak alespoň semafory. Tak komentoval chystanou výměnu signalizace na šesti světelných křižovatkách na silnici I/55 na hlavním tahu Břeclaví Tomáš Havlík z nedaleké Lednice. Každý den tudy jezdí do zaměstnání. „Někdy bývá oříšek Břeclaví vůbec projet. Kolony jsou prakticky každý den. Doprava by se pak mohla alespoň trochu zlepšit,“ věří Havlík.

Semafor. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Vít Černý

Stávající semafory z poloviny devadesátých let už jsou za hranicí životnosti. A mají časté poruchy. „Jejich technický stav je špatný, nejsou už na ně žádné náhradní díly. Na každém semaforu budou nově kamery, podle síly provozu vytvoří zařízení takzvanou zelenou vlnu. Semafory by na sebe měly navazovat. Nově také osvětlíme přechody, aby byly bezpečnější,“ sdělil břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček. ČTĚTE TAKÉ: Likvidaci obrazů jsem nenařídil, hájil se před soudem valtický exkastelán Práce mají začít v pondělí, kdy město předá staveniště firmě. „Podle smlouvy na to má firma čtyřiadvacet týdnů včetně zkušebního provozu. Nejprve vymění semafory v křižovatce u cukrovarského mostu a budou postupovat směrem k Poštorné,“ řekl Pěček. Náklady na opravy jsou jedenáct a půl milionu korun. Vše zaplatí město. Výměna semaforů v Břeclavi∙ Týká se šesti světelných křižovatek na hlavním tahu.

∙ Práce mají začít v pondělí, výměna včetně zkušebního provozu potrvá 24 týdnů.

∙ Opravy částečně omezí dopravu, v krajním případě ji budou řídit policisté.

∙ Semafory poté na sebe navážou, budou napojené na takzvanou zelenou vlnu.

∙ Náklady jsou přibližně 11,5 milionu korun.

Při rekonstrukci dojde na čas také k omezení dopravy. „Budeme to dolaďovat podle toho, jak dlouho potrvá oprava konkrétní křižovatky. Chceme, aby se výměna dotkla dopravy co nejméně a aby byly průjezdné vždy minimálně dva jízdní pruhy. Řízení dopravy policisty je až krajní případ a jen na nezbytnou dobu,“ řekl vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.



Břeclaví denně projede kolem patnácti tisíc aut včetně kamionů přijíždějících po silnici I/55 od Hodonína. Mnohá pak pokračují k Valticím nebo Mikulovu. Havlík doufá, že opravy nebudou mít na provoz katastrofální dopad. „Když loni opravovali část silnice I/55, mysleli jsme, že půjde o katastrofu, ale nakonec to bylo snesitelné,“ vzpomněl. Na vjezdu dá město z jedné i druhé strany svítící informační panely.



V největším městě sousedního regionu Hodoníně jsou semafory na třech křižovatkách. „Provoz má na starosti externí firma, která zajišťuje, aby semafory byly v dobrém stavu. V nejbližší době město o opravách ani výměně semaforů neuvažuje,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Poslední velká rekonstrukce, světelné křižovatky ve Velkomoravské ulici, se uskutečnila v roce 2010. Zapojení semaforů do takzvané zelené vlny ve městě chybí.



Ve Znojmě na ni přeladili některé semafory před třemi lety, aby ulevili dopravě. Šlo o světelné křižovatky v Přímětické, na přechodu pro chodce u městských lázní a v křižovatce ulic Coufalova a Havlíčkova. ČTĚTE TAKÉ: Strážničtí chtějí u nádraží nové parkoviště, o dotaci rozhodnou úředníci

Autor: Michal Hrabal