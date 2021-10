Nová budova má být vystavěná dle typového projektu, takže bude podobná všem ostatním novým základnám. „Nejblíže tomu, jak by mohla vypadat naše břeclavská, je budova v areálu Nemocnice Hustopeče. Jen základna v Břeclavi bude o něco větší,“ porovnala mluvčí.

Současná výjezdová základna je v prostorách Nemocnice Břeclav u vjezdu do areálu a poblíž prostor pohotovosti. „Je však umístěna na více místech v areálu nemocnice, což může zásahy komplikovat,“ zdůvodnila Pelcová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.