Park vznikne podél ramene Dyje u místní části Poštorná. „Území je ucelené, ohraničené vodními toky a pozemky. Je to cílová rozloha, ale nevíme, kdy a jak se nám ji podaří dosáhnout. Potřebné pozemky jsou malé, pásovité a je jich hodně, těžko se dávají dohromady. Důvodem je i to, že někteří vlastníci jsou v zahraničí, mrtví, nebo nejdou najít. S některými majiteli už jednáme, ale jsme omezeni penězi,“ vysvětlil Martin Václavík z hnutí Brontosaurus, které za projektem stojí.

Brontosaurus plánuje v oblasti Krčí vybudovat úkryty pro živočichy, sady starých odrůd rostlin nebo naučnou stezku. „Hlavním důvodem je ochrana přírody a živočichů, vytvoření přírodního biotopu lužního typu. Chceme vybudovat tůně a mokřady. Mělo by to být zajímavé jak pro obojživelníky, tak třeba pro ptactvo. Tohle místo má pro tohle všechno ideální předpoklady,“ pokračoval Václavík. Zároveň může být podle něj místo vhodné pro klubové nebo dobrovolnické akce.

Za největší problém Václavík považuje fakt, že se o území nikdo dlouho nestaral. „Celé území je zarostlé dřevinami a invazivními rostlinami, patnáct let je neudržované. Než ho dáme dohromady, bude to několik let a spousta tun zlikvidovaného rostlinstva,“ doplnil.

Nápad hnutí Brontosaurus se líbí i představitelům města. Zástupcům hnutí zapůjčí pozemky v rozsahu pěti tisíc metrů čtverečních. "Na vznik parku se těšíme, obnova pozapomenutých míst patří k našim prioritám a jsme rádi, že se oblasti Brontosauři tímto způsobem ujali," řekl břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Park se v budoucnu otevře i lidem. Hnutí Brontosaurus tam vybuduje naučnou stezku, ovšem podle Václavíka to potrvá delší dobu. "Už letos začneme se zelenými pracemi. Nejprve ale musíme vytlačit invazivní rostliny," zmínil.

ŠIMON HERMAN