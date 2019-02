Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Stolní hokej už není jen hra, kterou by se bavily rodiny doma. Pořádají se v něm různé závody, ale i mistrovství. Na tradiční soutěži Gunners Břeclav CUP ČP36 se sešlo přes osmdesát milovníků této hry.

Tělocvična základní školy na Slovácké ulici v Břeclavi je plná až k prasknutí. Desítky lidí přišly s jediným cílem. Změřit své síly ve stolním hokeji a získat potřebné body pro mistrovství v tomto sportu. Na sobotním turnaji jich mohou získat až šestatřicet. „Je to soutěž, které se říká Český pohár. Na ní musí ti nejlepší nabrat potřebné body, aby pak mohli na Mistrovství České republiky. U nás zápasy organizujeme už poněkolikáté a sjíždějí se sem hráči z celé republiky. Jsou tu lidé z Boskovic, z Mostu, ale i z Prahy. Je to taková tradice a já už všechny hráče znám i osobně. S některými jsem dokonce hrál,“ říká pořadatel Jan Kocáb, který se hraní stolního hokeje věnuje tři roky.

Stolní hokej, který se hraje v Břeclavi, nevypadá jako ten, který znají lidé z domova. I tady je stůl, ale žádné ovládání tyčkami. Každý hráč má své figurky, které vypadají jako žetony. Na nich mají nalepené různé motivy. Fantazii se meze nekladou. Na hrací ploše leží malý oranžový puk. Ten musí hráč dostat do branky soupeře. Vždy proti sobě nastoupí dva, kteří mají v ruce malou hokejku, se kterou se trefují do svých figurek a následně do puku. „I tady se hraje na třetiny jako u normálního hokeje, jen je kratší čas, a to třikrát šest minut. Hraje se to podobně jako šachy. Každý hráč má jeden tah. Pořadí, v němž budou hráči hrát, určuje počítač,“ komentuje Kocáb, který se těší z toho, že letošní Mistrovství České republiky bude právě v Břeclavi. „Těší mě hlavně to, že se nám to podařilo zařídit,“ říká pořadatel.

Poměřit své síly přijel i mistr světa ve stolním hokeji Martin Kučera z Brna. Před zápasem byl ale nervózní. „Nehrál jsem to už rok, takže nevím, jak se mi dneska povede. Moc si nevěřím, takže můžu říct, že svoje šance na to být nejlepší nevidím zrovna růžově," říká Kučera, který dříve jezdil na klání do Břeclavi pravidelně.



Za svůj hendikep považuje změnu zaměstnání. „Pracuji nyní i o víkendech, takže mi nezbývá tolik času jako dříve. Určitě to bude při hře vidět,“ neskrýval obavy.



Jeho sokem se stal Matěj Krmíček, který působí v týmu Gunners Břeclav. „Nevím, jak to dopadne, ale budu se snažit, uvidíme, kdo z nás bude lepší,“ komentuje mladý hráč, který si chystá na stole své figurky a nejspíš přemýšlí nad taktikou. Po osmnácti minutách je hotovo. Povedlo se. Matěj zvítězil a porazil mistra. „Vyhrál jsem šest tři, mám z toho radost,“ říká Krmíček a odchází nabrat síly na další zápas.



Do břeclavské školy mohli i lidé, kteří nechtěli hrát, ale jen povzbuzovat nebo se podívat na to, jak se hra hraje. „Jsem tady s kamarádkou, její přítel tady hraje. Vidím to vůbec poprvé a nikdy by mne nenapadlo, že se zrovna v tomhle pořádají turnaje,“ komentuje se smíchem Veronika Muchová z Břeclavi. Atmosféra v tělocvičně jí připomíná tu, kterou zažijí návštěvníci klasického hokejového utkání. „Slyším tady jen gól a vítězné výkřiky. Je vidět, že ti, co tu hrají, jsou do toho ponoření naplno. Když bude čas a někdo mi to dovolí, taky si to vyzkouším, ale určitě ze mě žádný profesionál nebude,“ říká žena.



Hráči před sebou mají čtrnáct kol. Nakonec se mezi sebou utkají ti nejlepší, z nichž vzejde vítěz letošního ročníku.