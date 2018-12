V Brně rozsvítí vánoční strom,ve Velkých Bílovicích pořádají klání zelňaček

Brno /TIPY NA VÍKEND/ – Barevný, plný obřích červených koulí. Takový letos bude vánoční strom na brněnském náměstí Svobody. Naznačuje to pohled na něj ve dne. Jak vypadá v plné parádě, když se na Brno snese tma a a strom rozzáří žárovky, se Brňané dozví v pátek večer, kdy slavnostním rozsvícením stromu začnou vánoční trhy.

Strom se poprvé rozzáří v pět hodin odpoledne. Pokud ale chtějí mít lidé dobrý výhled, měli by podle organizátorů dorazit dříve. „Akce začíná ve čtyři a těšíme se na velkou návštěvnost,“ uvedl mluvčí pořádajícího brněnského Turistického informačního centra Jan Gerych.



Moment, kdy větve stromu poprvé ozdobí zářící světla, v posledních letech doplňuje videomapping po okolních budovách. Lidé jej uvidí i letos. „Půjde o jedinečný tematický videomapping, který bude pracovat se zrcadlovým střepem, jaký se objevuje i na informačních materiálech k trhům,“ nastínila ředitelka turistického centra Jana Janulíková. Pohyblivé obrazy překryjí dům, kde sídlí McDonalds.

Se zahájením trhů náměstí zaplní i hudba, která tam pak bude hrát každý den. Úvodní večer rozehrají jazzmani Jan Smigmator & Swinging Q či Dětský sbor Brno.

Zahájení trhůKdy: pátek od 16.00

Kde: náměstí Svobody, Brno

Za kolik: zdarma

Největší trhák: tradiční slavnostní rozsvícení Těsnohlídkova vánočního stromu, hudební program, zahájení adventních trhů, stánky s dárky, svařákem či Turbomoštem.



Kromě trhů na náměstí Svobody začínají také gurmánské trhy na Dominikánském náměstí, trhy na Moravském náměstí a Zelném trhu. Tam se stromek rozsvítí v šest hodin večer.



Na vánoční trhy v celém centru dohlédnou tři stovky strážníků. „Bezpečnostní opatření začíná již několik hodin před rozsvícením Těsnohlídkova stromu na náměstí Svobody,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Brno se vrátí do devatenáctého století. Městem projede Napoleon

Brno - Na počátek devatenáctého století se v sobotu vrátí Brno. Při tradiční akci Napoleon v Brně ulicemi města projde průvod francouzských vojáků a bubeníků s císařem v čele. Program začne v pět hodin odpoledne před kostelem svatého Tomáše na Moravském náměstí, poté se průvod vydá na Biskupský dvůr. „Císař tam před šestou hodinou dostane symbolický klíč od města a lidé Napoleona uvidí při proslovu z balkonu. Areál pak zaplní velkoplošný videomapping. Na budovu promítneme výjevy z historie Biskupského dvora či události válečného roku 1805,“ pozval za pořadatele Libor Opluštil. Večer završí pietní akt na Petrově.

Gurmáni ochutnají zelňačku

Kdy: sobota od 9.00

Kde: Velké Bílovice

Pravá moravská zelňačka v sobotu provoní Velké Bílovice. Před tamním kulturním domem totiž kuchaři poměří síly v přípravě této oblíbené polévky. Mezi sebou se utká na třicet soutěžních týmů. Už od devíti hodin ráno kuchaři zažehnou oheň pod kotlem. Po třech hodinách následuje hodnocení zelňaček a jejich výdej veřejnosti. Součástí akce je také adventní jarmark.

Trh nabídne i burzu desek

Kdy: sobota od 7.30

Kde: Jedovnice

Jedovnický jarmark chystají pořadatelé v sobotu v tamním kulturním domě. Návštěvníky čeká ukázka řemesel, burza knih, desek a kazet, ale i prodej regionální literatury. K ochutnání budou výrobky z Moravského krasu od sýrů po pštrosí speciality, nebo zabijačkové pochoutky. Výrobky bude prodávat i blanenský Domov Olga. Děti si navíc vyzkouší své dovednosti v tvořivých dílničkách.

Zvou na již tradiční jarmark

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Muzeum Vyškovska

Sváteční atmosféra čeká v sobotu návštěvníky Muzea Vyškovska, kde se koná pátý ročník vánočního jarmarku. Na místě bude připravena i vánoční dílnička pro malé i velké, v níž budou mít lidé možnost vlastnoručně si vyrobit adventní výzdobu nebo třeba drobný dárek z drátků, slámy a včelího vosku. Začátek akce je v deset hodin. Vstup na jarmark je zdarma, na dílničky třicet korun.

Začíná třetí Šmukbazar

Kdy: pátek až neděle

Kde: bar Chatka, Znojmo

Šmukbazar, dobročinný prodej bižuterie, začíná v pátek ve tři odpoledne ve vinárně Chatka na Masarykově náměstí. „Otevřený bude v pátek do osmi večer, v sobotu od deseti do osmi a v neděli od deseti do čtyř,“ uvedla organizátorka Iveta Hlobilová.

Prohlédnou si betlémy

Kdy: neděle od 16 hodin

Kde: Kyjov

Pro Krista pána. Tak se jmenuje nová výstava betlémů Martina Krista. Zájemci si prohlédnou keramické betlémy i figurky, kterých Kristova sbírka čítá na tisíce. Na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program, ve které vystoupí třeba divadelní skupina Matýsek. Výstava potrvá až do 3. února.

DALŠÍ TIPY Z JIŽNÍ MORAVY

Další tipy z Blanenska

BENEŠOVSKÝ KOŠT VÍN

Kdy: sobota od 16.30

Kde: sokolovna, Benešov

Za kolik: 230 korun

Největší tahák: ochutnávka vín, vystoupené skupiny Classic band, tombola



POHYBOVÉ DIVADLO PRO DĚTI

Kdy: neděle od 13.0

Kde: Divadlo Kolárka, Blansko

Za kolik: 400 korun

Největší tahák: seznámení se základy pantomimy, párovou akrobacii a kouzlem klaunství

Další tipy z Brna a Brněnska

VÁNOČNÍ STROM Z LEGA

Kdy: neděle, program od 10.00, rozsvěcení v 17.00

Kde: Nákupní centrum Královo Pole, Brno

Za kolik: zdarma

Největší tahák: strom z lega



OTEVŘENÍ PALÁCE ZELNÝ TRH č. 10

Kdy: neděle, od 17.00

Kde: Zelný trh, Brno

Za kolik: zdarma

Největší tahák: prohlídka pokojů Anybody: Hotel, který neexistuje, ochutnávka koktejlů

Další tipy z Břeclavska

HUDECKÉ DNY

Kdy: pátek až sobota

Kde: kulturní dům Na Obecní, Břeclav

Za kolik: 100 korun

Největší tahák: sedm folklorních souborů a cimbálových muzik



SVĚTOVÝ DUEL VÍN

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Hotel Amande, Hustopeče

Za kolik: 1500 korun

Největší tahák: výběr 550 vzorků nejlepších vín z šestadvaceti zemí celého světa

Další tipy z Hodonínska

SVATOMARTINSKÁ HUSA

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: Obecní sklep Sudoměřice

Za kolik: 250 korun

Největší tahák: ochutnávka husích specialit, mladých vín a vystoupení CM Demižon



PODZIMNÍ DIVADELNÍ KOŠT

Kdy: od pátku do neděle

Kde: Veselí nad Moravou

Za kolik: od 50 korun

Největší tahák: vystoupení regionálních ochotnických divadel i profesionálního souboru

Další tipy z Vyškovska

PYŠNÁ PRINCEZNA

Kdy: neděle od 14.00

Kde: sál kina ve Vyškově

Za kolik: 60 korun

Největší tahák: muzikálové zpracování známe pohádky pro děti



KONCERT SBORU

Kdy: neděle 15.00

Kde: Slavkov u Brna, kaple

Za kolik: dobrovolné

Největší tahák: vystoupení ženského sboru Mladost s lidovými písněmi

Další tipy ze Znojemska

KONCERT SKUPINY MOSTY

Kdy: pátek, 18.00

Kde: kostel sv. Michala, Znojmo

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: koncert znojemské vokální skupiny k deseti letům trvání



JAKSI TAKSI V KRUMLOVĚ

Kdy: sobota, 20.00

Kde: spol. sál. M. Krumlov

Za kolik: 225 korun

Největší tahák: Offline tour kapely Jaksi Taksi se skupinou Zakázaný ovoce