Nebyl to velký náskok, sázkaři i politologové na něj ale přece jen sázeli o něco víc než na jeho stranického kolegu, jihomoravského hejtmana Michala Haška. V pátek večer se jejich předpověď naplnila. V souboji dvou kandidátů ze stejného kraje totiž zvítězil Bohuslav Sobotka, který stranu vede od odstoupení někdejšího premiéra Jiřího Paroubka. Stal se novým předsedou sociální demokracie.

Ve druhém kole volby, která se uskutečnila na šestatřicátém sjezdu strany na brněnském výstavišti, získal 304 hlasů z celkově odevzdaných 596 hlasovacích lístků. „Bohuslav Sobotka byl zvolen předsedou České strany sociálnědemokratické,“ potvrdil v pátek krátce po půl deváté večer předseda volební komise Jiří Havlíček to, o čem delegáti v sále i média už věděli čtvrt hodiny.

První kolo volby vyhrál Sobotka s mírnou převahou sedmi hlasů. Předsedou se však nestal, protože nepřesvědčil nadpoloviční většinu z 597 delegátů. Chyběl mu k tomu pouze jeden hlas.

Jihomoravský hejtman nakonec volební klání skutečně prohrál. Ve druhém kole za Sobotkou zaostal už o devatenáct hlasů. I tak to byl velmi těsný výsledek. „Věřte mi, že se mi nemluví úplně lehce. Jsem jeden z vás a kus života jsem spojil se sociální demokracií. V Brně jsem začínal jako osmnáctiletý student. Tehdy jsme byli poslední z posledních a získali jsme snad tři procenta hlasů. Zažil jsem velký vzestup, který se nám dohromady povedl. Teď jsme hlavní levicová strana,“ řekl Sobotka, který zisk předsednického postu označil za celoživotní závazek.

Zdůraznil přitom, že i přes devítiměsíční předvolební boj s Haškem, který stranu rozdělil na dva nesmlouvavé tábory, musí sociální demokraté odjet z Brna jednotní.

Hašek výsledek volby komentoval smířlivě. „Je fér, abych Bohuslavovi poblahopřál. Pro mne kandidatura nebyla cílem, ale jen prostředkem ke změně politiky v České republice,“ řekl Hašek.

Podle politologa Lubomíra Kopečka Sobotkovi k vítězství napomohla i trocha štěstí. „Například nedávná a docela nešťastná kauza, kdy někteří zpochybnili váhu Haškova právě nabytého doktorského titulu. Prohrál navzdory tomu, že na sjezdu předvedl zajímavou změnu taktiky,“ myslí si Kopeček.

Hašek dosud sázel na výrazně středovější politiku než jeho levicověji orientovaný soupeř. V pátek podle Kopečka přednesl projev, jímž si mohl získat sympatie delegátů, kteří Sobotkovi nefandili.

23:49 - Prvním místopředsedou strany je Michal Hašek. Svého soupeře Lubomíra Zaorálka porazil snadno, ruku pro něj zvedlo 363 delegátů. „Jsem rád, že jsem získal takovou podporu. Jak jsem řekl, chci s předsedou sociální demokracie Bohuslavem Sobotkou tvořit silný tandem,“ zareagoval na výsledek Hašek. Zdůraznil, že zároveň se sjezdem skončí i rozpolcení strany na haškovce a sobotkovce. Krátce před tím ale náladu na výstavišti rozjitřilo emotivní vystoupení Zdeňka Škromacha, kterého rozzlobil Sobotka. Novopečená šéf ČSSD totiž Haška v kandidatuře na místopředsednictví výslovně nepodpořil. Richard Falbr mu na to odpověděl ještě rozčileněji. „Škromach byl dosud můj přítel, odteď si s ním ale ruku nepodám. Je to dobytek,“ řekl Falbr.



23:22 - Michal Hašek se stal prvním místopředsedou ČSSD.



22:19 - Volba prvního místopředsedy skončí ve 22:40.



22:11 - O křeslo prvního místopředsedy sociální demokracie se místo čtyř kandidátů utkají jen dva. Jihomoravský hejtman Michal Hašek, který před tím neuspěl ve volbě předsedy strany, a současný řadový místopředseda Lubomír Zaorálek. Zdeněk Škromach a David Rath se své kandidatury vzdali, první ve prospěch haška, druhý pak Zaorálka.



21:48 - Zatímco David Rath upozornil na nutnost nesmířlivého postupu, Zdeněk Škromach odstoupil z volby. „Vyzývám k tomu stejnému i Luboše Zaorálka,“ řekl Škromach.



21:36 - Další z kandidátů na post prvního místopředsedy, David Rath, zdůraznil, že sociální demokracie musí být jasnou alternativou pro současnou vládu. První místopředseda má podle něj tvořit s předsedou strany tandem, který nebude názorově rozdílný. Názorovou pestrost mají představovat další místopředsedové. Rath se své kandidatury také vzdal. Ve prospěch Lubomíra Zaorálka.



21:27 - Vystupují kandidáti na statutárního místopředsedu. „Oslovila mne řada krajských organizací abych přijal nominaci. Pokud chce být sociální demokracie skutečně jednotná, je dobré aby ve vedení strany byly zastoupeny různé názorové proudy. Nelze uplatňovat heslo kdo nejde s námi jde proti nám. Kdo chce pluralitu názorů, dejte mi svůj hlas,“ řekl Hašek.



21:24 - Na statutárního předsedy sociální demokracie kandiduje neúspěšný předsednický kandidát Michal Hašek, David Rath, Zdeněk Škromach a Lubomír Zaorálek. „Všichni z kandidátů mají právo na desetiminutové vystoupení,“ sdělil šéf volební komise Havlíček. Statutární místopředseda zastupuje předsedu strany při jeho nepřítomnosti, popřípadě se stává úřadujícím předsedou strany pokud se ten zvolený svého postu vzdá, nebo o něj jinak přijde.



20:47 - Jeden z delegátů podal návrh návrh na odvolání předsedy volební komise Havlíčka. „Není možné aby čtvrt hodiny předem znali jméno předsedy novináři a my se to dozvěděli jako poslední,“ sdělil. „Skutečně je mi líto, že se delegáti dozvěděli výsledky pozdě, ale v době, kdy jsme se je dozvěděli, byla přestávka na oběd,“ brání se Havlíček. Delegáti nakonec odvolání Havlíčka zamítli.



20:35 - Novým předsedou sociální demokracie je Bohuslav Sobotka. Dosavadní úřadující předseda, který na jaře nahradil odstoupivšího Jiřího Paroubka, ve druhém kole volby získal 304 hlasů z celkově odevzdaných 596 hlasovacích lístků.



20:26 - Podle kuloárních informací je jasno a šéfem ČSSD bude Bohuslav Sobotka. Oficiálně však doposud tuto informaci nikdo nepotvrdil.



19:35 - Minimálně hodinu ještě nový předseda ČSSD znám nebude. Volební komise totiž nestihla doposud spočítat hlasy a Roman Onderka právě vyhlásil přestávku na večeři.



19:16 - Michal Hašek, který má padesátiprocentní šanci, že se za pár minut stane šéfem sociální demokracie, postává s mobilem v kuloárech. Ani on nečekal tak těsný výsledek prvního kola volby. „Trochu mě to překvapilo, nicméně oba jsme postoupili do druhého kola, volba běží a já jsem z ní neodstoupil. Stále máme oba zhruba stejnou šanci, je to opravdu padesát na padesát“ říká Hašek. Napjatý už prý není. „Cítím se celkem normálně, ta hlavní nervozita opadla po kandidátských projevech, protože to znamenalo ukončení devíti měsíců předvolební kampaně. Uvidíme, výsledek bude během hodiny,“ konstatuje Hašek.



19:03 - Někteří delegáti nad průběhem volby stranického sjezdu kroutí hlavou. „Jak je možné, že bylo rozdaných víc hlasovacích lístků, než je účastníků,“ podivuje se Jeroným Tejc.



19:01 - Plichta, komentují delegáti prozatímní výsledek volby nového předsedy sociálních demokratů. „Tak těsné to ještě nikdy nebylo, rozdíl je jen osm hlasů. Čekal jsem aspoň padesát,“ říká jihomoravský zastupitel Jiří Jandák. Zda zvítězí Bohuslav Sobotka, který má před Michalem Haškem nyní mírný náskok, si říct netroufá. „Všechno záleží na kuloárních jednáních, která se teď rozběhnou,“ konstatuje Jandák. Jeho slova potvrzuje napětí v obličejích některých účastníků sjezdu. Šéf brněnské ČSSD Jeroným Tejc něco soustředěně šeptá jednomu z delegátů, jihomoravský zastupitel Zdeněk Dufek prohodí ke kolegovi z krajské rady, aby zabojoval.



18:35 - První kolo volby nového předsedy sociální demokracie vyhrál Bohuslav Sobotka s 298 hlasy. Předsedou se ovšem nestává, protože nepřesvědčil nadpoloviční většinu z 593 delegátů. Postupuje do druhého kola, kam s ním míří i druhý kandidát Michal Hašek díky 291 obdrženým hlasům.



18:28 - „Promluvilo svědomí sociální demokracie. A myslím to smrtelně vážně,“ komentuje Roman Onderka diskusní příspěvek Valtra Komárka. Od verdiktu, komu připadne křeslo předsedy a nejspíš i budoucího českého premiéra, dělí delegáty sjezdu minuty.



18:20 - Mezi posledními diskutujícími je ekonom Valtr Komárek. Pár minut před zveřejněním výsledků konstatuje, že je jedno, kdo nakonec v čele strany stane. Jako podstatnou vidí šanci stranu posunout jinam. „Cítím úlevu, že přestáváme být továrnou na preference a stranou, kde nejvyšší vedení spolupracuje s PR agenturami. Úleva, že se oprostíme od této volební mašinérie,“ říká Komárek.

17:56 - Jiří Paroubek sice nedorazil, někdejší stranické špičky se ale na sjezdu objevují. Mezi delegáty debatujícími v kuloárech se postává například bývalá ministryně školství Petra Buzková. Pověstně rychlým krokem mezi nimi proběhne i dřívější premiér Vladimír Špidla. Jako nejspíš jediný delegát sjezdu má na zádech batoh, v zavazadle netradičně posazeném na zádech si totiž nese notebook.

17:34 - Předsedající Roman Onderka napomenul hlučící stranické kolegy. „V kuloárech je místa dost, odeberte se prosím tam. V sále je to nefér vůči účastníkům diskuze i těch, kteří chtějí naslouchat,“ zdůraznil Onderka.



17:30 - Volba je u konce, pět minut před půl šestou porkačuje sjezd. Mluvčí u pultu zatím nikdo nevnímá, delegáti si ve stoje vyměňují dojmy z volby a hluk jejich hlasů se nese celou halou B brněnského výstaviště.

17: 04 - Oba kandidáti domluvili. Začala volba nového předsedy ČSSD a potenciálního budoucího premiéra volí 593 delegátů. Volba potrvá do 17:23, v 17:25 bude sjezd pokračovat.

16:03 - Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne se začíná mluvit o tom, že první den sjezdu se protáhne do bílého rána. K volbě na post místopředsedy podle některých delegátů dojde už v pátek, ne v sobotu. Jak to dopadne? „Dobře. Nechal jsem se nominovat a vypálím jim rybník,“ vtipkuje u automatu na kávu jihomoravský zastupitel Jiří Janda.

15:59 - Jedna z členek ČSSD kritizuje někdejšího šéfa strany Jiřího Paroubka. „Zachoval se zbaběle ke sjezdu. Pohrdá celou stranou,“ říká delegátka ve svém diskusním příspěvku. Roman Onderka pak straníky napomíná. „Prosím o větší pozornost a zklidnění, pro člověka za řečnickým pultem to není příjemné,“ upozorňuje brněnský primátor v roli moderátora debaty.



15:47 - „Zameťme si před vlastním prahem,“ vyzývá delegáty strany znovunalezený Zdeněk Dufek ve svém příspěvku k diskusi. Na první výzvu k řečnickému pultu nepřišel, napravil to ale o pár minut později. V tom, kdo stane v čele strany, už prý začíná být jasno. „Lakmusovým papírkem byla volba předsedy volební komise. Jiřího Havlíčka, který zvítězil s jednoznačnou podporou více než čtyř set hlasů, nominoval tábor Michala Haška,“ poznamená Dufek posléze v kuloárech.



15:34 - Jde do tuhého. K řečnickému pultu přistupuje předseda volební komise Jiří Havlíček a vyhlašuje lhůtu pro nominace na předsedu strany. „Do patnácti hodin a padesáti minut přijímáme lístky s nominacemi,“ říká Havlíček. Zda se k Sobotkovi s Haškem připojí ještě někdo, bude jasné ve čtyři hodiny odpoledne.



14:51 - Na sjezdu ČSSD začala diskuze. První mluvil delegát Jaromír Štumpfa. Plameně vyjádřil odpor proti demontáži sociálního státu a svoji podporu Bohuslavu Sobotkovi. Mluvil však příliš dlouho. „Musím upozornit, že čas pro jednotlivá vystoupení je tři minuty,“ upozornil Roman Onderka, který nyní předsedá.

14:43 - Jihomoravský zastupitel za ČSSD Zdeněk Dufek se ztratil. Roman Onderka jej zve k řečnickému pultu, Dufek ale není k nalezení. „Prosím tedy o příspěvek přítele Štumpfa,“ říká Onderka. Slovo „přítel“ nezazní na sjezdu poprvé, a nejspíš ani naposled. Straníci se jím navzájem titulují.

14:37 - „Prosím všechny delegáty, kteří mají zájem o vyřízení cesťáků, aby se dostavili do příslušné místnosti,“ zazní s úderem půl jedné halou B brněnského výstaviště hlas kandidáta na místopředsednický post ČSSD a brněnského primátora Romana Onderky. První den šestatřicátého sjezdu České strany sociálně demokratické se po obědové pauze překlápí do druhé poloviny.

14:30 - Delegáti si vychutnávají obědovou pauzu. Svíčkovou zapíjeli pivem, které ovšem v jednom z výčepů záhy došlo. Těsně před koncem obědové přestávky se sejde volební komise. „V půl třetí se sejdeme abychom se poradili,“ nastínil předseda komise Jiří Havlíček.



13:03 - Dnes poprvé se dostal ke slovu i kandidát na předsedu strany Michal Hašek. Mluví jako předseda Asociace krajů a zdůrazňuje, že se delegáti nemusejí bát první části předvolební řeči. „Příští krajské volby klepou na dveře a já chci poprosit všechny naše politiky aby napomohli opakování výsledku z roku 2008. Na volby v roce 2012 musíme být velmi dobře připraveni. Nestačí být první musíme mít alespoň 33 procent hlasů jinak se hlasy pro pravici spojí a opět budeme smutným vítězem,“ říká Hašek.

12:57 - V hale B brněnského výstaviště je slyšet monotónní zvuk podobný bzučení včelího úlu. Na svědomí jej mají delegáti a další účastníci sjezdu diskutující v zázemí v různě velkých hloučcích. Povětšinou netrpělivě očekávají začátek oběda. Ten je naplánovaný na půl druhou. U řečnického pultu domluvil Richard Falbr o nutnosti spolupráce ČSSD s odbory.

12:37 - Další jihomoravský místopředseda Zdeněk Škromach konečně přišel do sálu a ujímá se slova. Zaměřuje se na témata vnitrostranického života. „Moc mne mrzí, že se neúčastní Jirka Paroubek. Neměl by sem jezdit kvůli jiným účastníkům strany, ale kvůli stovkám delegátů, kteří se denně podílejí na úspěších sociální demokracie. Jsme jedna z mála stran se silnou členskou základnou. V poslední době přitom vznikají strany výtahového typu, bez členské základny, na jedno použití pro jedny volby,“ řekl Škromach.



12:14 - Vystupovat měl Zdeněk Škromach, ale je na konci pořadníku protože je mezi více než polovinou účastníků sjezdu, kteří nejsou v sále. Místo něj mluvil další místopředseda Milan Urban. Kritizoval malý vliv strany na směřování země i současnou vládu. „Nestačí vládu kritizovat jen v debatách. Průzkumy hodnotí záporně i práci opozice. Proto nestačí slova i pokud jsou silná. Nebylo by ovšem správné vládu pouze nepromyšleně svrhnout. Politiku nemohou dělat jen pyrotechnici kteří jsou schopni kdykoliv a cokoliv vyhodit do vzduchu. Naše tradice si říká, že musíme nabídnout i projektanty a stavitele,“ tvrdil Urban.



12:06 - Mikrofonu se chopil místopředseda strany Roman Onderka. „Komunální volby z roku 2010 jsou pro nás vzorem. Ukazují nám cestu v budoucím směřování strany. Pokud někdo říká, že je nutné kritizovat za každou cenu, není to pravda. Je důležitější být konstruktivní a ukázat, že umíme pracovat ve prospěch lidí,“ řekl brněnský primátor.



12:01 - Vystoupil předseda ústřední kontrolní komise strany Martin Starec. „Abychom předcházeli problémům, je nutná naše větší profesionalizace. Musíme vést diskuzi a hýčkat si zpětnou vazbu, kterou kontrola je,“ řekl Starec.