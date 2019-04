Brány pivovaru se otevřou v pravé poledne. Příchozí, kteří mají za ušima, se budou sčítat na dvou místech hned u brány na nádvoří.

„Započítán bude každý turista, který prokáže, že má za ušima, tedy bude mít za uchem zavěšen či jinak vložen libovolný předmět. Započítáni budou i ti, kteří za ucho předmět domalují či vytetují. Stejně tak tradičně započítáme i čtyřnohé miláčky, kteří budou mít něco za ušima,“ uvedla vedoucí blanenské informační kanceláře Blanka Martina Hejčová.

Sčítání potrvá do dvou hodin odpoledne. Na regulární průběh dohlédnou komisaři z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, kteří také potvrdí a vyhlásí nový národní rekord. Každý účastník rekordu od pořadatelů obdrží poukázku na grilovanou klobásu a jeden nápoj zdarma.

Kdy: neděle od 12.00 do 16.00

Kde: nádvoří pivovaru v Černé Hoře

Za kolik: zdarma

Města Blansko a Boskovice a černohorský pivovar společně zahájí sezonu již po třinácté. Pokaždé tak, že ustaví nový národní rekord. Třeba minulý rok se v Černé Hoře sešlo bezmála osm stovek lidí a psů, kteří měli něco na háku. „Vynechal jsme snad jenom jeden ročník. Byl jsem tady i tehdy, když nádvoří zasypalo půl metru sněhu,“ svěřil se Petr Lux, který minulý rok do Černé Hory dorazil na kole z Boskovic.



Návštěvníci se mohou do Černé Hory vypravit po vlastní ose nebo zvolit některou z předem připravených tras od osmi do dvaceti kilometrů. Startuje se z Blanska a z Boskovic.



V průběhu celého odpoledne bude hrát country skupina Prak, programem bude provázet brněnský herec a Moderátor Zdeněk Junák. „Účastníky čeká i seznámení s novinkami, které jsou v regionu připravené. O půl třetí proběhne slavnostní zahájení nové turistické sezony a symbolické zakrojení do prvního letošního turistického salámu. Následně budou vyhlášeny výsledky rekordního pokusu a oceněni účastníci s nejoriginálnějšími předměty za ušima,“ dodala Martina Hejčová. Návštěvníky akce pak z Černé Hory ve čtyři hodiny odvezou autobusy na vlak do Rájce-Jestřebí.

DALŠÍ TIPY Z JIŽNÍ MORAVY

VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH POPUTUJÍ ZE SKLEPA DO SKLEPA

Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku pozvou v sobotu vinaři příznivce dobrých vín do svých sklepů. Při čtrnáctém ročníku tradiční akce Ze sklepa do sklepa jich bude ve Velkých Bílovicích otevřených přes padesát. Za nejlepšími místními víny putují každý rok tisíce lidí. Vstupenka stojí 1500 korun, v ceně jsou kupony na nákup vín v hodnotě 900 korun. Sklepy jsou otevřené od jedenácti dopoledne.

NA KRAVÍ HOŘE SI ZASTŘÍLÍ Z LUKU

V Brně na Kraví hoře si v neděli užijí rodiče s dětmi Rodinný den s Modrým hrochem. Organizátoři připravili bohatý program plný aktivit. Návštěvníci si mohou zastřílet z luku, zdolat lezeckou stěnu, vyzkoušet bodyzorbing a chození po laně nebo si zahrát frisbee či kroket. Výtěžek z dobrovolného vstupného pomůže dětem po těžkých úrazech. Začátek je v jednu hodinu odpoledne.

V LOUCE OCHUTNAJÍ DOBROTY Z TRNEK

V Louce na Horňácku ochutnají lidé povidla, koláče, slivovici a další dobroty z trnek. V tamním kulturním domě se totiž uskuteční už třináctý ročník tradičního Lúckého koštu trnek od varených po tekuté. Akce je naplánovaná na sobotu 6. dubna od 14 hodin.

VE VRBOVCI OTEVŘOU STEZKU HROZNOVÉ KOZY A NABÍDNOU KOŠT VÍN

Ve Vrbovci na Znojemsku chystají tamní vinaři na sobotu tradiční otevírání Stezky Hroznové kozy a košt vín. Košt se 122 vzorky začne v jedenáct hodin dopoledne na návsi u kostela. Ve dvě hodiny odpoledne vyjde průvod na pětikilometrovou trasu naučné stezky do vinohradů u Vrbovce. Na jejích šesti zastávkách nabídnou místní vinaři během odpoledne ochutnávku svých vín.

