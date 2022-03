V batohu tak nechybí litrová plastová lahev s vodou, základní léky proti bolesti a teplotě, obvazy, obinadla, náplasti na rány, malá dezinfekce, pláštěnka, celta k sednutí na zemi, svítilna, respirátory a roušky, ale i základní hygienické potřeby jako kartáčky na zuby či vlhčené ubrousky. Jsou v něm i energetické tyčinky a cereálie. „Jsem domluvený s kamarádem z Ukrajiny, který tu žije, aby nám do ukrajinštiny přeložil nějaké základní informace s odkazy na důležité weby, s telefonními čísly a základními kontakty včetně stručného popisu obsahu batohu,“ pokračuje muž z Kobylí.

O matku na Ukrajině se bojí. U nás barman Oleksandr boduje v soutěžích

Batohy, které budou nadšenci ze skupiny svážet ke kamionům do hodonínského sídla těžařské společnosti MND, by vždy měly stačit pro jednu matku se dvěma dětmi. „Pokud budou společnosti naše batohy vyhovovat, rádi bychom jejich plnění rozjeli ve větším. Sháníme proto sponzory, kteří by nás podpořili jak penězi, tak i materiálně. Naší snahou je, aby byly batohy stále v oběhu a daly se opakovaně využívat,“ říká Mazáč.