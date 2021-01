Jasno má být na konci ledna. Až do té doby mohou lidé vhazovat anonymní anketní lístky do odevzdávacích boxů na dvou podatelnách městského úřadu.

K dispozici jsou volně přímo na místě. „Lidé možnosti zúčastnit se ankety využívají. Je vidět, že je téma zajímá a záleží jim na tom. Vyhodnotit anketu chceme začátkem února. Poté musí rozhodnout rada města o tom, zda ke změně dojde. Pokud ano, následně oslovíme se žádostí Drážní úřad,“ přiblížila starostka Hustopečí Hana Potměšilová.

Jak již loni v létě Deník Rovnost informoval, pozemky, na kterých šakvické nádraží stojí, spadají právě do katastru Hustopečí. Obyvatelé Šakvic, jejichž obec se nachází nádraží blíže než pět kilometrů vzdálené Hustopeče, se přejmenování brání. Odsuzují ho jako nelogický krok, který povede pouze ke zbytečným zmatkům. „Jsem přesvědčená o tom, že za snahou o změnu stojí jediný člověk, který už loni v létě v Hustopečských listech oheň rozdmýchal. Ale chtějí-li Hustopečští změnu, ať ji mají,“ okomentovala šakvická starostka Drahomíra Digrasová.

Ta zároveň i upozornila na neobjektivnost ankety. „Je anonymní. Kdo zaručí, že se do ní zapojili skutečně Hustopečští, když stohy anketních lístků leží volně vedle boxů a vzít si je může téměř kdokoli v jakémkoli množství?“ poukázala Dirgasová.

Pokud by skutečně ke změně v názvu nádraží mělo dojít, považují Šakvičtí za nejrozumnější variantu Šakvice-Hustopeče. „Nicméně ke zmatkům bude docházet tak jako tak. V Brně na nádraží budou hlásit, že jede vlak přes Šakvice-Hustopeče do Zaječí, Podivína a Břeclavi. Neznalí cestující do něj nastoupí a v cíli zjistí, že vůbec nejsou v Hustopečích, ale jen v Šakvicích. A budou muset čekat na navazující spoj. Jak se ošetří tohle? Pozor, jiná trasa? Skutečně nevím. Máme na radnicích tolik jiných zásadnějších starostí a zabýváme se něčím takovým,“ kroutila hlavou nad nápadem šakvická starostka.

Podobně jako ona vnímá myšlenku na změnu názvu nádraží také pravidelná cestující Zlatuše Maděřičová z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. „Obecně jsem příznivcem změn, mám je ráda a považuji je za důležité. Ale pouze takové, které mají smysl a pomohou zlepšit stávající situaci. V tomto případě nechápu, proč by se mělo měnit něco, co dlouhá desetiletí bez problémů fungovalo. Připadá mi, že někdo nemá co dělat a potřebuje najít náplň práce. Nehledě na to, že změna bude jistě stát nemalé peníze. Ti, co ji navrhují, mohou jedním dechem dodat, co se zlepší, bude-li z šakvického nádraží třeba nádraží Hustopeče-průmyslová zóna. Toto mi přijde jako neefektivní nesmysl. Ani způsob, jakým probíhá anketa, není v pořádku,“ zareagovala žena.

Starostka Potměšilová, která se osobně přiklání ke změně na Šakvice-Hustopeče, připustila, že zpětně zkontrolovat, kolikrát se který obyvatel v anketě vyjádřil, je téměř nemožné. „Je pravdou, že nezjistíme, zda hlasovat třikrát či desetkrát,“ uvedla.