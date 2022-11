Její syn ve frontě strávil pět hodin. „Nikdy bych nevěřila, že se něco takového může stát, je to hodně smutné,“ dodala Kykrychová.

Za obrovským zájmem stálo oznámení lékaře Tomáše Kuči, jenž v místě ordinuje přibližně rok. Už od jara avizoval, že 1. listopadu přibere nové pacienty. Ovšem jen ty, co přijdou osobně. „Nové pacienty přijmeme pouze tento jediný den. Telefonicky, ani skrze e-mail přijímat nebudeme,“ vzkázal. Vzhledem k náporu se s ním Deníku spojit nepodařilo.

Právě jednodenní možnost se projevila tak, že se lidé začali srocovat už v brzkých ranních hodinách a někteří před ordinací dokonce nocovali. Čas měli totiž pouze do tří hodin odpoledne, kdy se dveře zavřely.

Zdroj: Pavel Gratcl

Lucie Mátlová čekání obětovala osm hodin. „Každý nemůže jezdit do Brna,“ pokrčila rameny. Zhruba od sedmi tam byla i Mila Fröhlichová. „Moje zubařka skončila se závěrem minulého roku a od té doby sháním někoho nového. Doufám, že se mi to povede. Pan doktor bude ordinovat do tří a zbytek, na který se nedostane, bude mít smůlu. Tady na Břeclavsku je hodně velký problém se zaregistrovat u zubaře,“ posteskla si.

Dlouhá přitom nebyla jenom fronta nebo doba čekání, ale i objednávací lhůta. Podle ohlasů jsou lidé, kteří přišli na řadu okolo desáté hodiny dopoledne, objednaní na květen. Ti, kteří byli na řadě v poledne, se tak mohli dočkat až letních nebo podzimních termínů příštího roku.

Podle hustopečské starostky Hany Potměšilové z města v posledních letech odešlo několik zubařů. „Mezitím sice někdo přišel, nicméně jsou to soukromé ordinace a my jako samosprávy jim těžko můžeme diktovat, odkud mají pacienty nabírat,“ reagovala Potměšilová. Jak zjistila, úterní frontu netvořili pouze lidé z Hustopečí, ale také ze Znojma a Brna.

Nové posily se ve městě snaží sehnat pronajímatel ordinací a provozovatel zubní laboratoře Pavel Gratcl. Zatím marně. „V našem domě máme dvě volná křesla. Už rok a půl píšu inzeráty a není šance nikoho sehnat,“ postěžoval si.

Česká stomatologická komora obavy zmírňuje. Situace v Jihomoravském kraji se podle ní postupně zlepšuje a počet zubařů v regionu stoupá. Zatímco ještě v roce 2001 jich bylo okolo osmi set, loni už přes jedenáct set. „Přímo v oblastní stomatologické komoře v Břeclavi, kde se Hustopeče nalézají, máme osmasedmdesát aktivních zubních lékařů. Nyní se otevírají tři nové ordinace ve Velkých Bílovicích a jedna nová přímo v Břeclavi,“ uvedla mluvčí komory Veronika Dufková.