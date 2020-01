Zajímavou statistiku zveřejnila hustopečská radnice na svých facebookových stránkách. Vyplývá z ní, že ve městě bylo k poslednímu dni loňského roku zapsaných 5882 obyvatel.

Jejich průměrný věk je dvaačtyřicet let. Lidé se také dozvědí, že zatímco 62 obyvatel města zemřelo, 71 dětí přišlo na svět. Své ano si řeklo pětasedmdesát párů na radnici a osmnáct v kostele. Bydliště v Hustopečích vyměnilo za jiné 124 obyvatel. Dalších 129 se ale do města přistěhovalo. V Hustopečích žije 42 lidí starších devadesáti let. Nad osmdesát let jich je dokonce 249. Město je rozdělené do pěti volebních okrsků, pod které spadá 69 ulic.