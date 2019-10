V Jevišovce zpřístupní nově postavenou smuteční síň

Jevišovka - Jevišovští otevřou ve středu nově postavenou smuteční síň. Tu si mohou zájemci v tento den i přijít prohlédnout. A to v době od tří do pěti hodin odpoledne. Smuteční síň dosud v Jevišovce žádnou neměli. Postavit ji nechali až poté, co se obci podařilo před čtyřmi lety odkoupit pozemky za tamním hřbitovem.

V Jevišovce plánují stavbu nové smuteční síně. | Foto: Obec Jevišovka