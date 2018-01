V Kurdějově okoušeli vína. Domácí, pubertální i ze zahraničí

Kurdějov /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Právě jsem minul Kostel svatého Jana Křtitele a pomalu vcházím do Farního sklepa v Kurdějově. Ve více než sto let starém opraveném sklepě, jenž je pozůstatkem po dřívějším německém obyvatelstvu, panuje čilý ruch. Je sobota kolem druhé hodiny odpolední a lidé se baví se svými kamarády se skleničkami v ruce o jednotlivých vzorcích vín.

Vesnice se zhruba čtyřmi sty obyvateli se stává pro dnešek centrem pro milovníky vína. Koná se tady už čtrnáctý ročník Kurdějovského okusu vín. „Není to až tak masivní akce, navíc se koná v zimě, kdy podobných akcí moc není,“ oceňuje jedna z návštěvnic, mladá žena, která se představuje jako Zuzana Smutná z Brna.



Příchozí mohou vybírat z více než devíti set vzorků. Ty jsou rozdělené do tří kategorií. Na pubertální vína, tedy mladá vína ročníku 2017, domácí z regionu a pak ta ze zahraničí. „První ročník zakládalo pár nadšenců, dneska je to jedna z největších vinařských akcí v regionu. Za sobotu se tady otočí osm set devět set lidí,“ pochvaluje si jeden z pořadatelů Luboš Ondrůj. Zájem o víno v Kurdějově podle něj stoupá. Vznikají nové vinice i vinařství.

Proč právě okus vín? Jedná se o místní specialitu. „Všude se vína koštují, tady se okoušejí. Okus je od slova okusit. Vína předem nebodujeme, okus se rovná ochutnávce. Chceme, aby si každý o víně udělal svůj obrázek. Okus se jinde nepoužívá,“ vysvětluje zvláštnost další z pořadatelů Petr Kelbl. Slovo okus se používá ve vesnici už dlouhé desítky let.



Vína mohou lidé ochutnávat na více místech v obci. Kromě Farního sklepa v tamním hotelU, velkém obecním sále či v místní vinotéce. Tam právě upíjí ze své skleničky například Iva Havránková. „Právě mám nalitou Pálavu. Vybírám si raději sladší vína. Líbí se mi, že tady panuje přátelská atmosféra. Každý si může nalít, co mu vyhovuje,“ povídá obyvatelka Kurdějova.



Vína ochutnávají mladí i starší, muži i ženy. Na projití vzorků mají dostatek času. Akce skončila až v jedenáct hodin večer.