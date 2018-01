V Lednici obnoví sochy a katakomby. Velké opravy plánují i na dalších zámcích

Jižní Morava – Důstojné prostory pro zajímavé výstavy výtvarného umění a do budoucna možná i pro obří plátna slavné Muchovy Slovanské epopeje vrácené z Prahy. Takové záměry má radnice Moravského Krumlova na Znojemsku s tamním zámkem. K cíli se přiblíží o pořádný krok: na opravy zanedbané památky získala sto milionů korun z Evropské unie.

Jak už Deník Rovnost informoval, nyní pracuje na výběrových řízeních. „Doufám, že do prázdnin zahájíme už i výběr firmy na opravy,“ uvedl starosta města Tomáš Třetina. Současně vyjádřil naději, že dělníci se pustí do obnovy jižního křídla významné renesanční stavby ještě letos. Skončit mají do tří let.

Zámek v Lednici na Břeclavsku patří k několika nejoblíbenějším památkám v České republice. Díky plánovaným novinkám může nalákat ještě víc návštěvníků.

Úpravy mají zahrnovat například zámecký park. „Zahrnují i restaurování soch v parku, obnovu katakomb pod skleníkem, kde má vzniknout nová prohlídková trasa, opravu Maurského domu či Hubertovy šopy,“ přiblížila kastelánka Ivana Holásková.

Zažádali si o dvě sta milionů. Rozhodnutí má padnout v únoru.

Plánované oživení katakomb ocenila třeba Monika Osičková z Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Mohlo by ještě ozvláštnit atmosféru zámeckého areálu. Podzemí je v současné době atraktivní, nejenom na zámcích,“ reagovala.

V opravu věří také správci chátrajícího zámku v Uherčicích na Znojemsku. I oni čekají na potvrzení zisku evropské dotace 123 milionů korun. Rekonstrukce se má týkat například severního křídla zámku s banketním sálem. „Rozhodnutí má přijít někdy koncem února,“ informovala tamní kastelánka Eva Štěpánová.

Bez evropských peněz se obejdou v Miloticích na Hodonínsku. Letos tam plánují začít s obnovou zámeckých skleníků a zahrady. „Je to největší akce za posledních třicet let. Půjde o nové skleníky, rozšíří se i sortiment našeho zahradnictví. Ještě se musíme dohodnout, zda začneme do letních prázdnin, nebo až po nich,“ řekl kastelán Evžen Boček.

Hotovo má být za šest až osm měsíců. Potřebných dvacet milionů dodá ministerstvo kultury.

Podle ředitelky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Zuzany Vojtové počet návštěvníků zámků v regionu stoupá. „Chceme jim rozšířit turistickou nabídku. Zámky mají obrovský potenciál. Máme celou řadu hradů a zámků, které peníze potřebují. Ať už jde o Moravský Krumlov či Uherčice. Bude jen dobře, jestli z Evropské unie ještě nějaké přijdou,“ sdělila Vojtová.

BŘECLAVSKOZámek Lednice:

• opravy katakomby pod zámeckým skleníkem za 200 milionů korun



HODONÍNSKOZámek Milotice:

• úpravy skleníku a zámecké zahrady za 20 milionů korun



ZNOJEMSKOZámek Moravský Krumlov:

• opravy jižního křídla s částí arkádového nádvoří za 100 milionů korun

Zámek Uherčice:

• opravy severního křídla zámku s banketním sálem za 123 milionů korun