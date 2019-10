Mikulov /FOTOGALERIE/ - Obyvatelé Dukelské ulice v Mikulově se dočkají nové kanalizace. Ta stávající už byla v havarijním stavu, proto ji společnost VaK Břeclav začala v pondělí opravovat.

Společnost VaK opravuje v Dukelské ulici v Mikulově kanalizaci. | Foto: Město Mikulov

Stavbu provádí firma VHS Břeclav, její zaměstnanci by ji měli zprovoznit do konce letošního roku. „Řidiči musí počítat s omezením provozu, ulice ale zůstane celou dobu průjezdná,“ uvedl Antonín Hrabal ze společnosti VaK Břeclav. Nová kanalizace vyjde na necelých tři a půl milionu korun. Není to však poslední změna, která se pro obyvatele Dukelské chystá. Na jaře příštího roku město v ulici spustí druhou etapu rekonstrukce chodníků.