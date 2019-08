V Mikulově začíná v pátek folklorní festival Sousedé

Mikulov – Do kraje vína přijedou sousedé. Do Mikulova o víkendu dorazí tuzemské i zahraniční folklorní soubory na tradiční festival Sousedé. Ten začne v pátek v šest hodin odpoledne na mikulovském Náměstí a potrvá do sobotního odpoledne.

Festival Sousedé v Mikulově - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Folklorní soubory vystoupí se svými zpěvy a tanci v ulicích města. Součástí festivalu bude i starobylý vinařský zvyk zarážení hory. „Návštěvníci budou také moci ochutnat stovku různých vín na třináctém ročníku degustace," pozval za pořadatele Vojtěch Pazderka.

