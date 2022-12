Otevření prodejny ve Znojemské ulici je v plánu na začátku roku 2023. „Podle našich informací se chystá slavnostní otevření na 13. února. Už shání i zaměstnance do prodejny," sdělil pohořelický starosta Miroslav Novák.

Proměna Staré obce v Pohořelicích: hlavní cesta bude symbolizovat Rudé moře

Kromě Lidlu v lokalitě vznikne také obchodní centrum Aventin s menšími obchody. „Má jich být asi osm. Lékárna, obchod s oblečením, obuv, zverimex a další doplňkové zboží. Podle předběžných informací očekávají otevření v květnu příštího roku," přiblížil Novák. Za těmito prostory má být podle starosty v budoucnu bytová výstavba.

Lidl v Pohořelicích:

otevření: únor 2023

prodejní plocha: 1405 m2

parkoviště: 120 míst, nabíječka pro elektromobily i pro kola

konkurence: Tesco, Jednota

sousední obchodní prostory: centrum Aventin s 8 menšími obchody

V Pohořelicích prozatím funguje Tesco a také Jednota. „Tesco je v centru. Vznikající obchodní dům se staví na kraji města, což je výhoda. Je to lepší pro parkování i nakupování. Pokud člověk jede do centra a chce si tady nakoupit, nemá šanci zaparkovat," řekl například obyvatel Pohořelic Ivan Janičata.

Už hotový je kruhový objezd, přes který budou řidiči vjíždět do obchodního areálu. Vznikl v místě odbočky k betonárně. „Architektka Eva Wagnerová nám udělala šest variant osázení zelení. Snažíme se to stylizovat do barev, které má Lidl ve znaku. Žlutý střed a modré okolí. Byli bychom rádi, aby nám na to Lidl i přispěl," nastínil Novák.

Modernizace Aqualandu Moravia: podívejte se do nyní opravovaných částí akvaparku

Věří, že nové služby budou využívat kromě Pohořelických také obyvatelé z okolních obcí. „Jsou navyklí k nám jezdit za službami. Do škol, k zubaři, na zdravotní středisko. Obchody pro ně budou vítaným rozšířením nabídky," míní starosta.

Nový supermarket plánuje řetězec Lidl také ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Má vzniknout na okraji města v blízkosti dálnice D2. „Celý projekt je aktuálně ve fázi příprav a povolovacího procesu," podotkl mluvčí Myler.