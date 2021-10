Stavba má být hotová do půlky příštího roku. „Součástí akce je i dešťová kanalizace, vodovodní přípojka, zpevnění přístupové cesty ke sběrnému dvoru. Teď tam přibyly obrubníky kolem budoucích cest," doplnil Svoboda. Náklady budou necelých jedenáct milionů korun, asi sedm milionů pokryje dotace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.