Původní záměr obce byl před lety vystavět domov pro důchodce u hřbitova. „Vzhledem k náročnosti jsme do něj ustoupili a shodli se na výstavbě bytů,“ připomněl místostarosta Pavel Rous. Zároveň vede mikulovské G-centrum, které pečuje právě o starší lidi.

Myšlenka, že byty mohou vyrůst ve spodní části školní zahrady, vyvolala nevoli mezi obyvateli i u vedení školy. „Především sportovní areál a zahradu se vzrostlými stromy, sadem a geologickou stezkou lidé obdivují. Jde o unikátní prostory. Zahrada navíc slouží pro vzdělávací aktivity celé školy. Koná se zde intenzivní výuka nejen přírodovědných předmětů. Děti se učí poznávat stromy, které tvoří jakési arboretum, na podzim se podílejí na sklizni ovoce a úklidu,“ zareagoval v obecním zpravodaji ředitel školy Petr Florián.

Jeho slova potvrdila i jedna z obyvatelek obce, která si nepřeje zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná. „Řada lidí je proti jakékoli výstavbě v zahradě. Je třeba jednat, dokud není pozdě,“ uvedla žena.

Starosta Průdek dodal, že o výběru místa ještě není rozhodnuto. „Nemyslíme si, že by část zahrady, o které se bavíme, byla naplno využívaná. Přesto stále počítáme s oběma variantami. Povolali jsme dva nezávislé architekty, zpracují projekty jak v blízkosti hřbitova, tak i v zahradě,“ nastínil rakvický starosta s tím, že projekty představí autoři nejpozději začátkem května.



S Rousem nepopírají, že se jim varianta zhruba deseti až patnácti malometrážních bytů o velikosti asi čtyřiceti metrů čtverečních u školy zdá přijatelnější. „Nastane pak spojování generací, což určitě prospívá jak dětem, tak i starším lidem. Řada z nich je navíc zvyklá si chodit pro oběd do školní jídelny, kterou by tak měli blízko. Nehledě na to, že parcela u hřbitova je v blízkosti frekventované hlavní silnice vedoucí na Přítluky, a navíc je do kopce,“ srovnal Rous.



Jakmile se seznámí vedení Rakvic s oběma projekty, svolá i veřejné zastupitelstvo.