Valentýnský důkaz lásky? Vedou masáže a čokoláda. Svátek slaví spíš mladší lidé

Jižní Morava - Nabídka některých jihomoravských restaurací, vinařství či nazdobené výlohy obchodů lákají na valentýnské oslavy. Zatímco se obchodníci předhání, lidé jsou k tomuto svátku zamilovaných stále zdrženliví.

Na poslední chvíli čekají podle květinářky Ivany Fialové z Břeclavi muži při nákupu květin. I když je svátek svatého Valentýna již ve středu, květinářství náporu nečelí. „Možná dojde několik jedinců až v ten den, ale spíš to budou mladší ročníky. Starší si zakládají především na Dni matek či Mezinárodním dni žen. Objednávky dopředu jsem měla jenom dvě,“ podotkla Fialová.

Přesto je nabídka akcí a produktů, které mají potěšit zamilované, i v příhraničních oblastech rok od roku čím dál rozmanitější. Romantiku, hýčkání a rozmazlování ve vyhřívaných bazénech chystají pro své návštěvníky v akvaparku Aqualand Moravia v Pasohlávkách na pomezí Břeclavska a Brněnska. „Teplá termální voda o teplotě sedmatřicet stupňů Celsia dopřeje návštěvníkům dokonalé uvolnění a odpočinek. Díky dostatečné teplotě si navíc za každého počasí mohou užívat výhled na okolí, který je v zimě opravdu kouzelný,“ řekl ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký a lákal také na relaxační či bylinné masáže.

Právě masáže či wellness procedury pro dva jsou podle obchodníků i slevového portálu Slevomat jedním z nejčastějších dárků, které lidé kupují. Pro takovou variantu se rozhodl i Petr Bartoš z Hodonína. „Valentýna s přítelkyní moc neprožíváme. Loni jsem koupil třeba jen květiny. Ale letos se to sešlo tak, že máme oba volný víkend, tak oslavíme středeční svátek o pár dní později relaxem ve vířivce a na masáži,“ popsal Bartoš.

Výběr z valentýnských akcí

BŘECLAVSKO

• Vinařství U Kapličky, Zaječí

16.-18. února, valentýnské snoubení pokrmů s vínem

• Salon vín, Valtice

14.-17.února, prodloužená volná degustace vín, 399 korun na osobu, překvapení pro návštěvnice



HODONÍNSKO

• La Rivolta, Hodonín

14. února, valentýnské menu



ZNOJEMSKO

• Penzion Jeusitská, Znojmo

16. února, romantická degustace

• Městská knihovna, Moravský Krumlov

14. února, výroba srdíček

Velké řetězce si zase pochvalují prodej drobných dárkových předmětů či čokoládových výrobků. „Nejvíce se prodávají bonboniéry, ale také květiny,“ potvrdila mluvčí obchodního řetězce Lidl Zuzana Holá.

První místo mezi květinami drží stále růže. Některé se cenou šplhají až k šedesáti korunám za kus. „Není to o tom, že by muž musel koupit velkou kytici. I jedna květina, třeba ta růže, potěší. Spousta lidí označuje mylně Valentýn jako čistě americký svátek. Jen se tím ohrazují. Přitom je to přece další pěkná příležitost, jak udělat tomu druhému radost,“ podotkla Fialová.

Valentýnskou akci chystají od středy do soboty také v Salonu vín ve Valticích. Párům nabídnou prodlouženou volnou degustaci. Na víno sází i ve Znojmě. „Valentýnská řízená degustace pro zamilované se uskuteční v pátek od osmi večer v penzionu Jesuitská. Připravená je ochutnávka sedmi vzorků ze znojemské vinařské podoblasti,“ zmínil pořadatel František Nahodil.

Rčení, že láska prochází žaludkem, se drží zase ve Vinařství U Kapličky v Zaječí na Břeclavsku či v Hotelu Ryzlink v Mikulově. Od pátku do neděle lákají na romantické večery zpestřené specialitami.

Se svátkem svatého Valentýna se pojí hodně legend. Jedna mluví o knězi Valentýnovi, který i přes zákaz vládce Říma Claudia II., oddával mladé vojáky. Za to kněze Claudius právě 14. února popravil.