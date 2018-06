Válka o fotbal. V břeclavském MSK to vře, lidé žádali odchod Piškuly

Břeclav – Fotbalu nerozumí, ať odstoupí! křičeli odpůrci Dymo Piškuly na posledním jednání břeclavského zastupitelstva. Stěžovali si na předsedu zapsaného spolku MSK Břeclav. „Je ostudou města, jak klub funguje,“ uvedl za rodiče některých mladých fotbalistů Josef Jírava starší.

Ředitel městské příspěvkové organizace TEREZA Dymo Piškula.Foto: DENÍK/Martin Daneš

Spor se točí kolem práce s břeclavskou mládeží a dorostenci, které trénuje Jíravův syn Josef. „Piškula řekl, že nemá zájem, aby naši dorostenci postoupili do vyšší soutěže. V minulém kole proto před zápasem s Ivančicemi nařídil trenérovi, kdo má hrát. Když byl trenér proti, pan Piškula ho odvolal,“ obvinil Jírava exstarostu a současného břeclavského zastupitele ze zasahování do práce trenéra. Jírava mladší nicméně zatím koučem zůstal.

Dorost vs "Béčko"



Podle nespokojených rodičů jsou dorostenci často záměrně přetěžovaní. „Jako okresní město bychom měli být baštou mládeže. Ale nadějní fotbalisté nechtějí hrát za B tým mužů a odcházejí jinam,“ přednesl na zastupitelstvu Jírava starší.

MSK BřeclavMěstský sportovní klub Břeclav vznikl v roce 2005 sloučením Slovanu a Lokomotivy Břeclav a části zkrachovalého Tatranu Poštorná.

Kromě fotbalu má záběr do stolního tenisu.



V tom se shodl s Piškulou. „Nemáme návaznost z dorostu na tým áčka. Pan Jírava chce zrušit B tým, kde se mladí mohou vyhrát. Podle mě by tím zlikvidoval dorostenecký fotbal v Břeclavi,“ kontroval předseda MSK.



Na útok, že chtěl „odstřelit“ trenéra Jíravu, reagoval Piškula tvrzením, že kouč dorostu plánoval z klubu odejít a vyvést hráče. A že Jírava nerespektuje vedení MSK. „Problém klubu je v penězích. Ztenčil se rozpočet, odešli sponzoři,“ doplnil.



Fotbalová bouře mrzí starostu Pavla Dominika. „Je to ale záležitost vedení klubu,“ podotkl. Podle něj město do fotbalu dává dostatek peněz. Opoziční zastupitel Jakub Matuška na starostu navázal s tím, že je na místě, aby se v MSK udělal audit.



Uklidnění situace, nebo naopak další vášně, může přinést valná hromada spolku MSK Břeclav, která se koná devatenáctého června. Je otázkou, kam její výsledek břeclavský fotbal nasměruje.