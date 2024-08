V Česku jsou téměř neznámí. Hodnota jejich nadčasových trojrozměrných kreseb a akvarelů rostlin a zvířat přitom ve světě šplhá k více jak stovce tisíc eur. O Josephu, Franzi a Ferdinandu Bauerovi, rodácích z Valtic, kteří tvořili v osmnáctém století dějiny světové botanické ilustrace, v úterý odpoledne v Brně přednášel Hans Walter Lack, berlínský profesor botaniky a jeden z největších odborníků na život a dílo bratrů Bauerových.

O nadaných ilustrátorech, kteří dali světu kupříkladu populární malování podle čísel, a jejichž díla vlastní britská královská rodina, knížecí rod Lichtenštejnů, ale i muzea v New Yorku, Londýně, Oxfordu, Vídni či Vaduzu, dosud v tuzemsku nevyšla ani jedna publikace.

Na vzniku vůbec první česky psané knihy, komiksu pro mládež, teprve od loňského roku pracuje nadšená učitelka a výtvarnice Zdeňka Žďárská Benešová se svými čtyřmi studentkami.

Akvarelové ilustrace rostlin

Z hlediska návaznosti na jižní Moravu dominuje pracím bratrů Bauerových unikátní akvarelem malovaná sbírka ilustrací o čtrnácti svazcích s názvem Kodex lichtenštejnský. Fantastické dílo obsahuje na 2748 věrných akvarelových ilustrací rostlin, z nichž některé již vyhynuly. Bratři na něm začali pracovat, když bylo Josephovi čtrnáct, Franzovi dvanáct a Ferdinandovi pouhých deset let.

Nejen z těchto důvodů se profesor Lack domnívá, že je třeba na odkaz bratrů v Česku více upozornit. „Jako první bych navrhl stálou výstavu ve Valticích. Gustava Mahlera si připomínáte v Kališti u Humpolce. Sigmunda Freuda v Příboru a Johanna Gregora Mendela v Hynčicích. Tak proč ne bratry Bauerovy ve Valticích?“ zeptal se Lack.

Závěrem svojí přednášky ocenil první českou dětmi tvořenou knihu pro děti. „Je úžasné a užitečné, že vzniká. Zároveň si ale myslím, že je nutné doplnit ji kvalitními odbornými texty. Nic není nemožné a domnívám se, že peníze by se na to určitě našly,“ podotkl profesor na akci, kterou společně pořádaly newyorská nadace Friends of Czech Greenways NYC, Otevřená zahrada a Nadace Partnerství.

Za zcela zásadní pro vnímání významu světově proslulých ilustrátorů je pak podle něj zápis jejich odkazu pod Paměť světa UNESCO. Jde o program, jehož cílem je zachování nejvzácnějšího dokumentárního dědictví lidstva a jeho zpřístupnění prostřednictvím moderní informační techniky.

Profesor Hans Walter Lack v úterý přednášel v Brně o odkazu bratrů Bauerových z Valtic. arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Iva Haghofer 1/16 Profesor Hans Walter Lack v úterý přednášel v Brně o odkazu bratrů Bauerových z Valtic.

info Zdroj: se svolením Zdeňky Žďárské Benešové 14/16 Profesor Hans Walter Lack v Brně přednášel o bratrech Bauerových, světoznámých ilustrátorech z Valtic.

info Zdroj: se svolením Zdeňky Žďárské Benešové 15/16 Profesor Hans Walter Lack v Brně přednášel o bratrech Bauerových, světoznámých ilustrátorech z Valtic.

info Zdroj: se svolením Zdeňky Žďárské Benešové 16/16 Profesor Hans Walter Lack v Brně přednášel o bratrech Bauerových, světoznámých ilustrátorech z Valtic.

„Před rokem sem přibyl Archiv Leoše Janáčka. Proces zápisu se odehrál nedávno. Věřím proto, že by v Praze dobře věděli, jak toho docílit i v případě bratrů Bauerových,“ vyzval Lack.