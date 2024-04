„Zdeněk Kupský koupil před mnoha lety statek s tím, že se k němu váže věcné břemeno v podobě dodávek vody na Boří dvůr. Jenže jeden místní nájemník vodu neplatil a napojil se na přípojku jiného obyvatele na černo. Napájel s ní koně, umýval auta a využíval ji pro soukromé ubytování. A tak nám přišla 7. února letošního roku výpověď na dodávku pitné vody,“ svěřila se redaktorce Deníku Smočková.

Horentní sumy za spotřebu vody musel podle svých slov platit právě soukromý vlastník statku Kupský. „Platím nehorázně vysoké účty za vodu a řeším, co dál. Lidi bez vody nenechám, to jsem avizoval jak paní Smočkové, tak i městu a Státnímu pozemkovému úřadu, který domy na Bořím dvoře pronajímá. Udělám ale jediné opatření. Nastavím si vodoměr hned na začátku trasy, napíšu povolení k čerpání vody a nechám na nich, aby si s tím poradili,“ zareagoval na dotaz Deníku podnikatel.

Lidé, kteří na Bořím dvoře bydlí, se nyní bojí, že budou platit vysoké částky za vodu, kterou ale reálně vůbec nespotřebují. „Rozpočítávat nic nebudu. Bez vody nebudou, ale budu chtít, aby mi spotřebu zaplatili. Pokud to neudělají, tak vodu zavřu. Je na nich, aby se společně domluvili,“ naznačil Kupský.

Obyvatelé lokality podle Smočkové pohnutkám podnikatele Kupského rozumějí, avšak nevědí, jak situaci řešit. „Založit tady nějaké sdružení, kterému by vodu fakturoval, je nemyslitelné. Navrhla jsem, že bychom si na vlastní náklady vykopali novou šachtu i s novými přípojkami obyvatel, kteří poctivě vodu vždy spláceli. A to tak, aby se k ní nedostal ten, který odebírá na černo. Nechápu, že to nikdo neřeší. Když mám spotřebu čtyři kubíky, přece nemůžu platit dvacet,“ kroutila hlavou mladá žena.

Poznamenala, že jedna z rodin se už rozhodla na svém pozemku vykopat vlastní studnu. Jiná se z podnájmu raději odstěhuje. „Bojíme se, že nám Kupský vodu zastaví. A co bude s námi? Kam bychom s dcerou šly? Nikdy by mě nenapadlo, že budeme v jednadvacátém století řešit potíže s pitnou vodou,“ povzdechla si Smočková.

Obyvatelé Bořího dvora nad Valticemi řeší problémy s dodávkou pitné vody. Na Deník se v souvislosti s tím obrátila Tereza Smočková (na snímku).Zdroj: Deník/Iva Haghofer

S prosbou o pomoc se obrátila i na vedení Valtic. Starosta Aleš Hofman (Valtičané 2018) vyvolal jednání se společností Vodovody a kanalizace Břeclav (VaK), která dodávku pitné vody v regionu zajišťuje.

„Zjišťoval jsem, co můžeme udělat, ale město v lokalitě nic nevlastní. Místní se na mě obrátili zhruba v lednu, kdy došlo k porušení potrubí a hledala se příčina ztráty vody. Rozvody na Boří dvůr nejsou v dobré kondici, provizorně je tehdy opravili. Poslední informaci, kterou v této věci mám, je o výpovědi z dodávek vody,“ sdělil starosta Hofman.

I on vidí řešení ve vykopání studny. „Pro vlastníky nemovitostí je to jediná varianta,“ tvrdil starosta. Možnost přívodu vody kupříkladu z nejbližší ulice Valtic, Josefské, vyloučil. „Je to asi tříkilometrová vzdálenost. To by byla několikamilionová investice,“ pokrčil rameny.

Podobně hovořila i mluvčí VaK Eliška Windová. „Město nás v této souvislosti oslovilo, nicméně případné vybudování vodovodu jde buď za obyvateli dotčené lokality, nebo za městem. Naše společnost může následně potrubí převzít do své správy,“ přiblížila mluvčí.

Obyvatelé Bořího dvora jsou tak podle Smočkové v bezvýchodné situaci. „Patříme k Valticím, tak nechápu, proč se o nás město nepostará. Třeba by jim Kupský potrubí za symbolickou cenu prodal, a zbavil se tak věcného břemene. A město by mohlo jistě požádat o nějaké dotace na přivedení vodovodu až sem k nám. Už přemýšlíme, jestli neuspořádáme nějakou sbírku. To snad není možné. My jsme vážně taková vyloučená lokalita, o kterou se nikdo nezajímá,“ uzavřela smutně mladá máma.

V souvislosti s tématem oslovila redakce Deníku i Státní pozemkový úřad. Mluvčí Petra Kazdová přislíbila, že se k problému co nejdříve vyjádří.