„Bojujeme s tím. Občané si stěžují. Když cyklisty upozorní dospělý člověk, že po chodníku i přechodu mají kolo vést a ne na něm jet, jsou dost nevrlí,“ potvrdil Deníku starosta města Aleš Hofman.

Původně chtěli Valtičtí kampaň rozjet až se začátkem letních prázdnin. „Nicméně událost, kterou jsme řešili minulý týden, kdy cyklista srazil na silnici dítě, nás utvrdila v tom, abychom ji uspíšili,“ zdůvodnil Hofman.

Že cyklisté skutečně velmi často nerespektují zákazové značky, potvrdili redakci i Valtičané. Třeba Martina Štejdířová. „Mám jich už plné zuby. Vždyť po chodníku se už nedá ani chodit. Když je člověk upozorní, tak ho pošlou do patřičných mezí s tím, že oni jsou tady na dovolené,“ kroutila hlavou matka dvou dětí.



Potíží s cyklisty podle ní přibylo za poslední asi tři roky. „Ale teď, když je město rozkopané, je to ještě horší,“ podotkla Štejdířová, a připomněla tak rekonstrukci průtahu městem, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic. Asi čtyřsetmetrový úsek je nyní zcela neprůjezdný.

Podle starosty oprava průtahu zkomplikovala situaci pro obě strany sporu. Pěší i cyklisty. „Ovšem už druhý týden v červenci by průjezdnost městem měla být obnovena,“ zmínil.

Cyklisty pozoruje často z oken radnice. A nestačí se divit. „Jsou zde umístěné značky zákazu vjezdu nebo ty, které vyzývají cyklisty, aby sesedli z kola. A oni to absolutně ignorují. I proto jsme spustili tak trochu výchovnou kampaň, aby si cyklista vůbec uvědomil, kým je. Že i on je účastníkem silničního provozu,“ poznamenal starosta.

close info Zdroj: se svolením města Valtice zoom_in Valtičtí zbrojí proti neukázněným cyklistům. Představil zároveň, jaký způsob si Valtičtí zvolili. „Jdeme elektronickou cestou, tedy přes informační kanál Munipolis. Ale také přes turistické informační centrum či přímo k poskytovatelům ubytování ve městě. Dáme jim letáčky s prosbou, aby je vyvěsili na viditelných místech,“ vyjmenoval Hofman. Je si zároveň vědomý, že problém, se kterým se nyní potýkají ve Valticích, řeší v různých intenzitách i jiné radnice v zemi.

Kupříkladu před čtyřmi lety v srpnu byla situace vyhrocená v Mikulově. Jak Deník tehdy informoval, cyklisté si z města pod Pálavou do svých domovů tehdy denně odváželi desítky pokut. Nadávky, urážky, posunky, nevybíravé chování a nerespektování pravidel korunované tučnými pokutami byly doslova na denním pořádku. Neukáznění cyklisté mnohdy bezohledně svištěli jednosměrkami, přejížděli do protisměru, a dostávali se tak do křížku s místními obyvateli.

Mikulovští strážníci dokonce až třikrát denně vysílali do terénu speciální hlídku, která se zaměřovala pouze na chování cyklistů ve městě. „Mikulov je specifický svými jednosměrnými a úzkými uličkami, nicméně to není omluva pro chování cyklistů, kteří si dost často neuvědomují, že i oni jsou účastníky silničního provozu se všemi dopady. Denně se strážníky rozdáme padesát až šedesát pokut. Věřím ale, že kdyby nás bylo jednou tolik, přestupků bychom denně řešili i více jak stovku, což je šílené,“ překvapil tehdy velitel tamních strážníků Jiří Hamerník.