„Práce by měly trvat asi dva měsíce. Stavba prozatím nevyvolá složitější dopravní omezení a ulice Břeclavská bude nadále plně průjezdná. Jediné omezení bude představovat uzavření chodníku v této lokalitě,“ informovala mluvčí podniku Eliška Windová.

Pevné nervy a trpělivost budou letos potřebovat místní i řidiči využívající hlavní tah z Břeclavi do Mikulova. Ve Valticích totiž zanedlouho odstartuje rekonstrukce více jak kilometr dlouhého úseku na průtahu městem. Opravu silnice první třídy číslo 40 řídí Ředitelství silnic a dálnic.

Na pracovníky VaKu plynule naváže Ředitelství silnic a dálnic s rekonstrukcí kanalizací souvisejících s opravou průtahu městem.

Náklady se vyšplhají k osmdesáti milionům

Kdo bude zhotovitelem rekonstrukce silnice, jejíž předpokládané náklady se šplhají k osmdesáti milionům korun, by mělo být jasné do konce února. „Zatím se jedná o předpoklad ceny. Přesnou budeme znát až po dokončení výběrového řízení, které aktuálně stále probíhá,“ uvedla mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Součástí rekonstrukce cesty bude vybudování nových parkovacích stání, úprava parkovacích zálivů, napojení cyklostezek a pochopitelně i kompletní rekonstrukce silnice včetně výměny podloží.

„Začneme u železničního nadjezdu, pokračovat budeme ulicemi Mikulovská a Břeclavská a skončíme u odbočky do ulice Josefovská. Práce budou trvat do konce letošní stavební sezony,“ konkretizovala mluvčí.

Obavy z toho, že by byla silnice zcela uzavřená, řidiči mít nemusejí. „Vedení provozu předpokládáme kyvadlově na semafory. Navržení a vyřízení potřebných dopravních omezení bude však v kompetenci vybraného zhotovitele. Vše tedy řidičům včas upřesníme po podpisu smlouvy s vítězem výběrové řízení, a to včetně harmonogramu prací,“ sdělila Trubelíková s tím, že omezení prací během turistické sezony silničáři neplánují.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Radost z opravy cesty, která místy doslova připomíná tankodrom, mají i Valtičtí. „Bude dobře, až konečně začnou. Jen se nám moc nelíbí, že bude vše rozkopané. Nejprve chodníky kvůli opravě kanalizace, pak silnice. Ale hlavně, že ji dají do pořádku, nějak to vydržíme. Je neskutečně rozbitá od všech těch těžkých aut, která tudy projíždějí,“ shodovali se důchodci Jaroslav a Jan, které redakce na místě oslovila.

Jediné, co podle nich pochybí k úplné spokojenosti, je kruhový objezd. „V křižovatce, kde se potkávají auta vyjíždějící z náměstí na Lednici, Břeclav či Sedlec, je dost místa, aby se tam kruháč vešel. Nevím, proč ho tam nezbudují, když už do opravy investují tolik peněz. Mohli to udělat při jednom,“ zamýšlel se Jan.