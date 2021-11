V čele Valtic jste třetím volebním obdobím. Vzpomínáte ještě na dobu, kdy jste do zastupitelstva kandidoval poprvé?

Ano, původním povoláním jsem bankovní poradce. Působil jsem také v místní organizaci České strany sociálně demokratické, kterou jsem zároveň i vedl. Dostal jsem tehdy důvěru od kolegů, postavili mě do čela kandidátky, a ta v roce 2010 uspěla.

Krásně, mám to tady rád. Jsem člověk, který rád chodí do přírody. Když vyjdu z domu, zhruba po kilometru jsem v přírodě a v krásném lese. Hodně běhám, dříve jsem jezdíval na kole, ale na to teď nemám tolik času. Valtice jsou zkrátka městem mého srdce.

Narodil jste se ve Valticích?

Ne, přistěhoval jsem se sem v roce 1996. O rok dříve jsem, shodou okolností od města Valtice, koupil pozemek a začal stavět rodinný dům. Bydlím zde tedy asi šestadvacet let. Moje děti už jsou rodilí Valtičané. Já dokonce nepocházím ani z jihu Moravy, přestože se sem moji rodiče v mých asi devíti letech přistěhovali. Rodina pochází z východních Čech, z Rychnova nad Kněžnou. Za příbuznými tedy sále jezdíme do Orlických hor.

Jaké byly Valtice, když jste se sem přistěhoval, a jaké jsou nyní?

Víte, člověk, který tu žije, tak nevnímá změny, každodenní proměnu nevnímá, je zaslepený. Valtice prošly bouřlivým vývojem. Jsou památkově chráněným městem, v němž se nachází historické barokní sídlo rodu Lichtenštejnů. Sám zámek prošel od roku 2005 obrovskou rekonstrukcí hned v několika etapách. Z Valtic se stalo dobré místo k žití, je to opravdu dobrá adresa. Skvěle se zde podniká, především v turistickém ruchu a ve vinařství. Vymizely už téměř všechny zanedbané objekty, které po léta hyzdily veřejná prostranství. Dříve jsme nevěděli, co s nimi, a nyní si našly majitele, kteří je zušlechtili.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly typickým příhraničním městem, do odloučených Úval, které leží přímo u hranic s Rakouskem, se dokonce nesmělo, nebo jen s povolenkou. Tato část města byla zcela bez možnosti jakéhokoli rozvoje, přestože jde o lokalitu v překrásném údolí. Voda se sem přivedla dokonce až po revoluci. Kanalizace zde dokonce stále není, protože nám chybí ucelená vodoteč. Ovšem i tuto část Valtic lidé a podnikatelé postupně objevují, kupují zde nemovitosti a začínají zde stavět.

Dají se srovnat Valtice se sousední Lednicí?

Valtice byly vždy takovou Popelkou. Nyní se mi zdá, že se obě sídla vyrovnávají. Valtice jsou skutečným barokním skvostem a krásným městem. Lednice má jeden z nejkrásnějších zámků a jednu z nejhezčích zahrad.

Zmínil jste, že Valtice vstaly z popela a jsou skutečně na výsluní co se turismu týče. Plynou z toho pro město vůbec nějaká negativa?

Ano, pochopitelně. Jsme turisticky navštěvované město se vším všudy, ale bohužel rozpočtové určení daní, které jde z ministerstva financí centrálně na všechny obce, nezná pojem příspěvek na turistický ruch. Z toho plyne, že my jako město z něj nemáme ani korunu. A to přesto, že je právě turismus velkým nákladem pro radnici a její pokladnu.

Můžete být konkrétní?

Ano, ve srovnání s jinými stejně velkými městy máme velké výdaje na městskou policii, turistické informační centrum, budování parkovišť a zajištění parkovacích míst, ale také na technické služby, protože je zde stále co uklízet a dávat do pořádku. Turistický ruch je dobrou podnikatelskou příležitostí, přibývá díky němu pracovních míst pro občany, a v neposlední řadě je také investiční příležitostí. Kupují se zde nemovitosti, které se následně opravují. Ovšem do městské kasy neplyne kromě daně z nemovitostí, od níž je mimochodem státní zámek zproštěný, vůbec nic. Dokonce nám paradoxně po malých krůčcích ubývá obyvatel. Když se zde totiž prodá nějaký starší dům, zpravidla se z něj stane penzion.

V souvislosti s Valticemi se na celostátní úrovni hovořilo také kvůli navýšení turistické taxy na nejvyšší možnou mez, a to na padesát korun za osobu na noc…

Máte pravdu. Já osobně jsem sice byl pro turistický poplatek, ale přiměřený. Padesát korun se mi zdálo hodně. A to z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že máme ve Valticích různou škálu ubytování od těch nejlevnějších, kde poplatek tvoří dosti velkou část sumy za noc a lůžko, až po drahé.

Jsem také toho názoru, že ochota podnikatelů platit tak vysoký poplatek bude menší.

Může se také stát, že i turisté si rozmyslí, zda se ubytovat ve Valticích, nebo třeba někde jinde v okolí. Stejně tak je to může vést k tomu, že nepřijedou na čtyři dny, ale třeba jen na dva. V tomto jsme s Lednicí a Mikulovem konkurenčně nesouměrní. Navíc poplatkem zatěžujeme pouze jeden typ podnikatelů. Restaurace neplatí nic. Stejně tak pořadatelé kulturních akcí.

Získává město vůbec nějaké prostředky zpět do rozpočtu z turistického ruchu?

Ano, prakticky ale pouze poplatek z parkování. Hovoříme o stovkách tisíc ročně, což není nijak ohromující suma. Nechci, aby to vyznělo, že si stěžujeme. Finančně jsme na tom dobře. Ročně hospodaříme a asi osmdesáti až devadesáti miliony korun podle toho, zda se nám podaří dosáhnout na nějaké dotace. Na druhou stranu jsou investice, které město potřebuje, a nemá na ně peníze.

Co se vám za poslední roky podařilo?

Jedním z prvních projektů, které jsme dělali, byla regenerace městské zeleně. Vysadili jsme na šest set padesát stromů, tisíce keřů a na sedm hektarů trávníků. Byl to náročný projekt, na kterém jsme pracovali asi tři roky. Náročná je také následná práce, dosud musíme ještě o některé stromy pečovat. Po pěti letech jsme dělali revizi, asi padesát stromů jsme dosazovali a ty, co uschly, stále ještě dosazujeme.

Zbudovali jsme také dva mokřady, snažíme se udržovat vodu v přírodě, což je hodně důležité i vzhledem k periodám sucha. Jeden se nachází vedle rybníka v Úvalech, druhý pak v lokalitě u červených domků ve směru na Břeclav.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme získali dotaci na kilometry chodníků, které jsme postupně každý rok podél silnic dostavovali. Poslední část dokončíme ještě v příštím roce. Toto byla investice za desítky milionů.