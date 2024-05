Jak správně pečovat o balkonové květiny? Valtické muzeum přináší nejen novou květinovou výstavu, ale i praktické rady pro zahrádkáře, děti zase zaujme naučná hra o hmyzu. Výstava potrvá do od 1. června až do 30. září.

Objevit tajemství petúnií, pelargónií a dalších květin, které oživí venkovní prostory, mají možnost ti, kteří se vydají od prvního červnového dne do muzea ve Valticích. V jeho prostorách totiž Národní zemědělské muzeum (NZM) přichystalo výstavu květin Barevná inspirace.

Přičichnout k záplavě barevných květů mohou lidé na zámeckém nádvoří. Na jaké květiny se mohou návštěvníci těšit? „Určitě na barevné petúnie, bohaté pelargónie, svými květy ohromující lantany, drobné roztomilé lobelky nebo dominantní fuchsie. Tyto a mnohé další květiny provoní a rozjasní nádvoří muzea. Dozvíte se o jejich nárocích na pěstování a co udělat proti případným škůdcům, aby vaše balkony, terasy a zahrady vydržely barevné po celé léto,“ zve na akci ředitel NZM Vilém Křeček.

Malé návštěvníky čeká naučná hra s modely hmyzu v nadživotní velikosti ukrytými mezi květinami. Pomocí QR kódu se mohou dozvědět zajímavosti například o slunéčku sedmitečném či kudlance nábožné. Kromě toho se mohou také naboso projít po pocitovém chodníku.

Vstup pro děti a mládež do osmnácti let je zdarma a platí do všech expozic a výstav muzea. Vstupenka do zámku Valtice na prohlídky Hlavní reprezentační okruh a Knížecí byt platí i pro vstup do muzea.

