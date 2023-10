VIDEO: Past na hazardéry za volantem, na náměstí ve Valticích přibyly retardéry

Především v noci si podle starosty Aleše Hofmana někteří pletli náměstí se závodní dráhou. „Řidiči tudy projížděli velmi rychle i přesto, že naproti radnici uprostřed náměstí již podobný vyvýšený retardér máme. To, že je při průjezdu náměstím nejvyšší povolená rychlost třicet kilometrů v hodině, mnozí nerespektovali vůbec,“ zdůvodnil pro Deník starosta.

Rychlost aut je trnem v oku mnohých obyvatel. „Problém je to opravdu velký. Především mladí to tady túrují v noci i stovkou. Je to hrůza. Pokaždé se modlím, aby se nestala žádná tragédie,“ reagovala například Pavla Velecká, která u vjezdu na náměstí provozuje vinotéku.