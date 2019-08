Valtice /FOTOGALERIE/ – Zámeckým parkem ve Valticích se navzdory nepříznivému počasí ze všech koutů rozléhá štěkot psů. Na klubovou výstavu se sem sjelo na stopadesát psů ras Welsch corgi cardigan, welsh corgi pembroke a australské kelpie.

„Začínám mít pamlskovou krizi,“ hlásí po chvíli jedna z malých chovatelek při sledování rodičů, kteří předvádějí jednoho ze psů. Sama se stará o jedno z mnoha štěňat, která se batolí i zmítají na vodítkách svých majitelů. „Tento pejsek se tady na výstavě nikdy neukáže, budeme s ním jezdit na jiné výstavy,“ odmítá se smíchem možnost, že se se svým malým svěřencem přijela podívat na to, co ji zanedlouho čeká. „On je to totiž belgický ovčák, Malinois, úplně jiná rasa,“ uzavírá žena rozhovor.