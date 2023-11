Nákladnou rekonstrukci, která spolkne až osmdesát milionů korun, by z větší části měla pokrýt dotace z evropských fondů. Zbytek pak podle všeho zaplatí ministerstvo kultury. „Předpokládáme, že v první polovině příštího roku dojde k výběrovému řízení. Věříme, že prostředky budou, a my se budeme moci pustit do práce,“ prozradil Deníku kastelán zámku Richard Svoboda.

Jahody, které zahřejí v zimě? Postará se o to šakvická jahodovice

Západní předzámčí projde kompletní revitalizací. Ta se vyhne snad jen pokladnám, které jsou jako jediné již spravené. „Základním důvodem, proč k opravám přistupujeme, je havarijní stav objektu, špatná statika přilehlé věže, špatný stav ležaté kanalizace i elektrických a vnitřních rozvodů,“ vypočítal kastelán.

V prvním podlaží mají vzniknout depozitáře. Ty správě zámku umožní vyklidit nynější nevyhovující depozitáře v přízemí zámku a v jeho druhém nadzemním podlaží. Oprava se nevyhne ani prostorám druhého nadzemního podlaží a prvního nadzemního podlaží. Zde se v tuto chvíli nachází truhlářská dílna.

Vzácné tapety jsou již z poloviny zrestaurované

Správa zámku počítá s tím, že v místech truhlářské dílny, která je přímo naproti pokladnám, postupně vznikne zbrusu nový prohlídkový okruh. „Po jeho renovaci by zde měly být vystaveny tapety z pozůstalosti Marie Antoinetty, které zakoupil kníže Jan I. z Lichstenštejna v době napoleonských válek,“ naznačil Svoboda.

K lednické radnici postavili jeřáb. Historická budova se dočká nové střechy

Vzácné hedvábné čínské tapety o rozměrech šest krát tři metry jsou již z poloviny zrestaurované. Původně se nacházely v zaniklé Čínském pavilonu v Lednici a později v oktagonálním sále valtického letohrádku Belveder, jenž býval čínským salonkem. Dlouhá léta však byly zakonzervované v depozitáři v zámku v Lednici.

Příběh tapet je podle kastelána více než zajímavý. „Jde o klenot, který byl součástí vzácného majetku, jenž před svou popravou poslala do Vídně Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie a manželka Ludvíka XVI. Zatímco tapety do Vídně doputovaly, Marie Antoinetta s manželem již nikoli, protože jim v Paříži gilotina sťala hlavu,“ přiblížil.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Správa zámku zvažuje, že by kromě šestice vzácných tapet nechala do zrekonstruovaných prostor umístit virtuální či reálný model jak znovuotevřeného letohrádku Belveder, tak i zaniklého Čínského pavilonu v Lednici. „Uvidíme. Vše závisí na penězích a také, pochopitelně, na celkovém vzhledu a vyznění,“ nastínil Svoboda.