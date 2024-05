„Aktuálně na stavbě kopeme kanalizaci a stále pracujeme na přeložkách inženýrských sítí. Kompletní rekonstrukci silnice jsme zahájili 6. května. Jedná se o úsek, který začíná u železničního nadjezdu, pokračuje ulicemi Mikulovská a Břeclavská končí u odbočky do ulice Josefovská,“ sdělila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

I nadále tak platí úplná uzavírka opravovaného úseku. A to až do letních prázdnin. „Osobní vozidla jezdí po místních komunikacích, nákladní automobily po objízdné trase přes Zaječí. Následně bude provoz vedený stavbou kyvadlově na semafory,“ informovala Trubelíková.

Státní silničáři čtvrtým týdnem pokračují v opravách cesty na průtahu Valticemi.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Hlavní práce by podle všeho měly být hotové do konce letošního roku. „Dokončení nás ještě čekají začátkem příští stavební sezony,“ naznačila mluvčí.

Více jak kilometr dlouhá kompletní oprava spojnice mezi Břeclaví a Mikulovem vyjde státní silničáře na osmašedesát milionů korun bez daně.

Jak Deník začátkem měsíce informoval, objízdné trasy dělaly především zpočátku řidičům nemalé potíže. „Jde to dost poznat, že lidé, potažmo zákazníci, nejsou schopni najít cestu na náměstí. Značení je velice špatné. Na druhou stranu, co se používá, to se opotřebovává, takže opravu je potřeba udělat. Bude to tady určitě hezké,“ nastínil Milan Hoštický, restauratér a majitel podniku Albero na náměstí.

A připomněl nedávnou rekonstrukci autobusového nádraží. „Byly to tehdy nervy, ale dalo se to vydržet. A dnes je to krásné a funkční,“ pochvaloval si.