/FOTO, VIDEO/ Více jak sedmdesát mrtvých ryb plavalo o víkendu na hladině Úvalského rybníka nedaleko Valtic. Podle správce, kterým je Rybníkářství Pohořelice, se vodní obratlovci udusili kombinací nedostatku kyslíku, vysokých teplot vody a nízké hladiny. Rybníku totiž do plného stavu chybí až metr. Uhynulé kapry rybáři v pondělí ráno vylovili a odvezli do kafilerie.

Nepěkný pohled se v neděli naskytl Martinu Štěpánkovi v Úvalském rybníce ve stejnojmenné obci, která je součástí Valtic. Na hladině dvanáctihektarového toku totiž plavaly desítky uhynulých kusů ryb. Šlo o kapry, kteří se ve vodě během vlny veder na jihu Moravy udusili z nedostatku kyslíku.

„Nevěděl jsem, na koho se obrátit, ani nejsem rybář. Napadlo mě proto, že fotky zveřejním na sociálních sítích a třeba se toho někdo chytne. Rybník má extrémně málo vody, maximálně tak po kolena, a navíc je celý zelený, takže mě hned napadlo, že to ryby neudýchaly a zahynuly. Je to škoda,“ popsal Deníku muž.

Díky aktivitě Valtických se zpráva o úhynu prakticky okamžitě dostala i ke správci toku, kterým je Rybníkářství Pohořelice. „Pochopitelně, že se vývoj počasí a prakticky neustávající horka negativně podepisují i na zdravotním stavu ryb. Bohužel zde došlo ke kyslíkovému deficitu, který část ryb neunesla a uhynula,“ nastínil ředitel podniku Roman Osička.

close info Zdroj: se svolením Martina Štěpánka zoom_in Na hladině Úvalského rybníka plavaly desítky mrtvých kaprů.

Podotkl, že Úvalský rybník, který je přírodní památkou a součástí evropsky významné lokality Natura 2000, trpí dlouhodobě nedostatkem vody. „Do plného stavu zde chybí zhruba metr. A samozřejmě i to má svoje důsledky. Voda se přehřívá, její teplota může stoupat až k devětadvaceti stupňům Celsia. O to hůře se v ní pak rozpouští kyslík a vznikají problémy,“ zdůvodnil ředitel Rybníkářství Pohořelice.

Rybáři z vody nakonec vylovili na dvaasedmdesát těl uhynulých kaprů, které následně odvezli do kafilerie. „Na situaci se negativně podepisuje vývoj klimatických podmínek. Rybáři mají jen velmi omezené možnosti, jak tomu zabránit. Pokud to lze, a pokud mohou připustit do rybníků vodu, pak tak i činí. Většinou jsou ale vodoteče buď jen s málo vodnaté, nebo bez přitékající vody,“ zmínil Osička.

Stav kyslíku ve vodě zjišťují rybáři pravidelným měřením. Zlepšit se jej snaží úpravou nebo úplným zrušením krmných dávek tak, aby metabolismus ryb nezatěžovali. „Jakákoli další opatření, jakými je třeba i provzdušňování, mají, bohužel, jen malý efekt,“ naznačil ředitel rybníkářství.

Úvalský rybník je mokřadním biotopem s bohatým výskytem obojživelníků, zejména kuňky obecné. Slouží také jako významné hnízdiště mokřadních ptáků. Zároveň je domovem řady cenných rostlin či jiných, i zvláště chráněných, živočichů.