/FOTOGALERIE/ Sníh pocukroval také vánoční strom na náměstí ve Valticích. Tamní obyvatelé ho slavnostně rozsvítili v neděli vpodvečer. Pomyslně tak odstartovali program vánočně laděného valtického adventu.

Štafetu už o víkendu převezmou adventní dílničky U Zmrzlináře a v Galerii Reistna a výstava klášterního betlému v klášterním kostele Milosrdných bratří spojená s expozicí obrazů Michaely Horáčkové a fotografií Fotoklubu Valtice. Tamtéž si lidé v sobotu od šesti hodin večer poslechnou vánoční muziku.

Sváteční atmosféru nasají Valtičtí také na zámku. Pro děti si na nedělní odpoledne správa zámku připravila vánoční dílničky Adventní koulení. Jejich rodiče se pak v podvečer mohou vydat do barokního divadla na vánoční koncert Cimbal Classic.

Krásu tradičního foukaného vánočního skla od zhruba desítky výrobců z Čech, Moravy a Slezska, pak mohou obdivovat návštěvníci v útrobách zámku. Ve vánoční zámecký okruh se tam vůbec poprvé proměnil knížecí byt Františka I. z Lichtenštejnu. Otevřeno je denně v čase od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne. A to až do poslední adventní soboty, která letos připadá na třiadvacátého prosince.

V neděli od pěti hodin se pak rozezní adventní koncert kostel svatého Stanislava Kostky v Úvalech.

