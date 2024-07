Slavnostní vernisáž výstavy Lichtenštejnové: 800 let udržitelnosti na Horním náměstí, 30. května 2024, Opava. Honorární konzul Lichtenštejnského knížectví Daniel Herman.

/FOTO/ Dvanáct obrazových panelů tvoří výstava s názvem Lichtenštejnové: 800 let udržitelnosti, která je k vidění do 4. srpna v Zámeckém parku ve Valticích.

Fotografie doplněné texty nabízí pohled na staleté odpovědné působení rodu, který se i dnes podílí se na řešení výzev. Příkladem může být zalesňování, opylování, nedostatek vody či strategická rýže.

„Kdo cítí odpovědnost, přirozeně chce, aby jeho domov obstál a dlouhodobě prosperoval. Abychom toho dosáhli, museli jsme propojit orientaci na dlouhodobé cíle a udržitelnost s podnikavostí a vynalézavostí. Někdy v rodině říkáme, že jsme úspěšně přežili všechna ta století především proto, že jsme udržitelný přístup zavedli už v roce 1136 a od té doby jsme jej nikdy neopustili,“ řekl lichtenštejnský dědičný princ Alois při návštěvě Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019.

Přečtete si rozhovor s honorárním konzulem Danielem Hermanem ZDE.

A výstava názorně ukazuje, že nejde o nadsázku. Rod měl historicky to štěstí, že když bylo třeba, objevil se mezi knížaty vizionář, který dokázal odpovědět na základní problémy dané doby.

Takovým vizionářem je i současný lichtenštejnský kníže Hans Adam II., jehož pokora, mluví-li o tom, co je to majetek nebo vlastnictví, rovněž přesvědčuje o pravdivosti tvrzení, že přístup Lichtenštejnů je udržitelný.

„Majetek je něco, co je vám svěřeno na dvacet, třicet, možná čtyřicet let produktivního života do péče. A vaším úkolem je, tento svěřený statek odpovědně rozvíjet, abyste ho předali další generaci v lepším stavu, než v jakém vám byl propůjčen. Majetek neslouží k vaší okamžité spotřebě nebo zpeněžení,“ uvedl.

Podle jeho slov knížecí rodina vždy chápala Moravu, Slezsko a Čechy jako svůj domov a patřičně o tyto regiony vždy pečovala. S náležitou pečlivostí, trvale udržitelným způsobem a při respektování krajiny, přírody a lidí. V Českých zemích je nejznámějším místem spojeným s Lichtenštejny Lednicko-valtický areál. Ten by ovšem nikdy nevznikl, pokud by Lichtenštejnové nepřistupovali ke krajině i přírodě vůbec s takovou úctou.

Poslechněte si podcast s mluvčím Nadace knížete z Lichtenštejna Michalem Růžičkou na tomto odkaze.

Téměř všude, kde Lichtenštejnové historicky působili, zakládali také odborné školství. A dnešní podnikání knížecích firem je vlastně vždy založeno na odborném výzkumu a na porozumění přírodním dějům. Liechtenstein Group zahrnuje firmy jako RiceTec, LIECO, N-Drip, PowerPollen či TESVOLT působící nejen v Evropě, ale také v USA, Jižní Americe, Indii či Izraeli.

Kromě toho, že skupina provozuje největší avokádovou farmu v Evropě, její firmy se zabývají sadbami rýže, stromů, zaléváním s minimem vody, opylováním nebo také bateriovými úložišti. O odpovědném působení rodu Lichtenštejnů, snaze po udržitelnosti opravdu nemůže být pochyb.