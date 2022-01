Odpůrci argumentují, že parkoviště pro turisty nemá v centru města v těsné blízkosti nemocnice a prodejny potravin Coop Jednota co dělat. Radnice však tvrdí, že místa budou určená primárně místním. „Místo betonové plochy bych tady vysázela parčík a přidala lavičky, kde si lidé budou moct sednout a odpočinout. Rozhodně bych sem do centra nestahovala auta. To podle mě není dobré řešení,“ sdělila Deníku Rovnost Jitka Klimovičová, v jejíž prodejně Cykloráj lidé zmíněnou petici mohli donedávna podepsat.

Nyní skončila na čas v šuplíku. „Asi před měsícem nám přišlo vyrozumění poštou, že územní řízení bylo zrušeno. Podle všeho se tak parkoviště v nejbližší době stavět nebude. Ovšem kdyby se cokoli změnilo, jsme připraveni se dál zasazovat o to, aby tady nevyrostlo,“ zdůraznila žena.

Starosta města Pavel Trojan potvrdil, že územní řízení skutečně kvůli připomínkám neprošlo. Jedním dechem však dodal, že radnice již zahájila nové. „Pokud v letošním roce dotáhneme projektovou a inženýrskou přípravu, tedy dostaneme právoplatné stavební povolení a podaří se nám dát dohromady peníze, mohli bychom stavět možná už v příštím roce. S přípravami jsme již začali, překládali jsme zde sítě. Jak plyn, tak i nízké napětí,“ připomněl Trojan.

Pes se propadl pod led: zvíře v Nové Vsi zachránili hasiči z Hrušek, podívejte

Zmínil zároveň, že se radnice snažila s odpůrci výstavby parkoviště najít společnou řeč. „Názor na tuto stavbu rezonoval už asi před dvěma lety, kdy jsme to probírali i na zastupitelstvu s odborníky na parkovací plochy. Původně jsme měli v plánu asi pětašedesát parkovacích míst. Stáhli jsme je na polovinu. K tomu zasadíme na třicet nových stromů. Myslím, že se nám řešení najít podařilo,“ uvedl starosta.

Opakovaně také zdůraznil potřebu parkoviště jako přístupové komunikace k budoucím živnostenským domům, jejichž výstavba je v plánu už od devadesátých let minulého století. „Právě tehdy vznikl projekt, který měl nahradit předchozí dosti necitlivé vybourání původní zástavby,“ poznamenal Trojan.

Řada Valtičanů také upozornila, že současné zelené prostranství slouží jako zázemí lunaparku o hodech. „Uvažovali jsme už také o tom, kam by se mohly kolotoče přesunout. Ovšem vážně jsme o tom zatím na radě nediskutovali. Jde tedy jen o mé úvahy. Umím si představit, že by mohl lunapark stát v prostoru takzvaného letiště v ulici Pod zámkem, kde je k dispozici poměrně velká plocha. Případně do budoucna vedle hasičské zbrojnice, kde se nám podařilo získat další plochy. Zde to ale nyní možné není i kvůli domům, jež zde bude nutné zbourat,“ přemítal starosta.

Výzvou do budoucna bude pro Valtické, podobně jako pro sousední Lednici, výstavba většího odstavného parkoviště mimo centrum města. „Záchytné parkoviště v nějaké okrajové části Valtic je jednoznačně nejlepším řešením. Těch pár metrů do centra turisté ujdou, případně je může svést třeba nějaký vláček,“ je přesvědčená Klimovičová.

Stejně hovořila i Valtičanka, která se redaktorce Deníku Rovnost na místě představila jako Blanka. „S budováním parkovacích míst na zelené louce u Jednoty rozhodně nesouhlasím. Parkoviště tady opravdu chybí, vzhledem k tomu, kolik se v sezoně ve Valticích pohybuje turistů. Ale na druhou stranu, je škoda z toho místa ve středu města udělat plochu, kterou zaplní auta. Chybí tady zeleň. Taky lavičky, kde by si starší lidé či maminky s dětmi mohli jen tak sednout. Mnohem hezčí by bylo využít toto místo jako parčík. To by mělo smysl,“ okomentovala.

Významné výročí pro Pohořelice: od první písemné zmínky uplynulo osm set let

Nárůst turismu a s tím spojené potíže s odstavováním aut vnímá také radnice. „Touto problematikou se zabýváme. Před asi dvěma lety jsme odkoupili téměř v centru města velký pozemek za 6,5 milionu korun. Právě pro potřeby budoucího parkoviště. Nejprve jsme intenzivně řešili dotační titul, ovšem zatím se ho najít nepodařilo. Jako město nemůžeme vydat jen tak dvacet milionů z rozpočtu na zbudování parkoviště,“ zdůvodnil starosta.

Valtičtí tak postupují spíše dílčími kroky. „Pro budoucí sezonu jsme si stanovili jako cíl dostat z centra města turistické autobusy. S Českými drahami jsme sjednali smlouvu na prostranství vedle starého nádraží u průmyslové zóny. Právě sem by měly zajíždět autobusy. K budoucímu autobusovému nádraží, které se přebuduje, turistický bus zajede, návštěvníci zde vystoupí a autobus pak odjede a vrátí se pro ně. Něco podobného již funguje kupříkladu v Českém Krumlově,“ připodobnil Trojan.