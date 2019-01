Valtice – U Valtic by měla vzniknout ojedinělá turistická atrakce. Plánují tam postavit turistickou pěší stezku, která bude speciálně uzpůsobena chůzi bez bot.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Obdobné stezky si získávají stále větší oblibu v Německu a Rakousku. S plánem přišla rakouská příhraniční obec Schrattenberg. S Valticemi chce spolupracovat.

Rakušané a Němci nazývají atrakci Barfußweg, což znamená stezku pro bosé nohy. Název neznačí jen to, že stezkou lze projít bez bot, ale že je za tímto účelem přímo postavená. Střídají se proto na ní pole, kde speciální materiály stimulují různým způsobem lidská chodidla a dávají jim nejrůznější podněty. Lze tak projít po loži vystlaném šiškami, kůrou stromů, slámou, pískem či oblázky, stavitelé zařazují blátivé úseky a místa, kde se lidé brodí vodou.

Stezka povede jak na české straně hranic, tak v Rakousku. Má mít patnáct tematických zastávek. „Existuje studie. Kolegové z Rakouska by ji měli představovat u nás na zastupitelstvu,“ popsal valtický starosta Pavel Trojan. Potřebné pozemky na české straně hranice jsou podle něj v majetku města, Lesů České republiky a Vinných sklepů Valtice.

Valtičtí chtějí investovat i do cykloturistiky. Plánují postavit stezku, který by vedla z valtické místní částí Úvaly směrem na Schrattenberg. „Tím by vzniklo propojení Česko-Rakousko po čtrnáctikilome­trovém okruhu,“ řekl starosta.