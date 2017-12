Vánoce moravských Chorvatů? Obcí procházel pastýř s bičem

Jevišovka – Když tenhle rozhovor skončil, zůstala lehce na vážkách, zda se vrátí k pečení vánoční bábovky. Jako její babička a mnoho generací před ní. „Uvidíme,“ pousmála se. Místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v České republice Lenka Kopřivová líčila, jak ještě před druhou světovou válkou vypadaly Vánoce v Jevišovce, Dobrém Poli, Novém Přerově a dalších obcích na Břeclavsku. Některé zvyky se zachovaly dosud.

Lenka Kopřivová je místopředsedkyní Sdružení občanů chorvatské národnosti České republiky.Foto: osobní archiv Lenky Kopřivové

V čem jsou Vánoce moravských Chorvatů jiné?

I když je pro hodně lidí duchovní rozměr Vánoc důležitý, pro moravské Chorvaty to platí dvojnásob. Byli a jsou hodně pobožní.



Co si pod tím představit? Více modliteb?

Vezmeme to z historického pohledu. Na Štědrý den se držel půst. Večer byla štědrovečerní večeře, která se od té české odlišovala. Nejedla se ryba, ale čočka, ovocný kompot a k tomu bábovka. Povinnou součástí byla půlnoční mše svatá a poté další bohoslužby, které se konaly pětadvacátého a šestadvacátého. Na Štěpána bylo také zvykem, že nebylo pána. To se hodně dodržovalo.



Jak to vypadalo?

Byl to svátek hlavně pro chlapy a kluky, kdy navštěvovali svoje kamarády. Popíjeli a nabízeli si drobné občerstvení. Ženské chodily zase na Nový rok.



Jak výraznou roli hrál alkohol? Stejně jako dosud u mnoha současných obyvatel České republiky?

Vinaři to byli, do sklepa rozhodně chodili. Jak moc se dokázali ztřískat, posoudit neumím.

S tím jídlem jste mě překvapila. Připravuje ho někdo z potomků ještě dnes?

Mezi mladšími si to nevybavuju. Když jsem ale byla malá a žila babička, bábovku místo vánočky jsme mívali.



Vy jste od toho také zcela upustila? Máte klasiku, tedy salát a kapra?

V naši rodině je to už tradiční běžné české. Vzpomněla jsem si ale ještě na jeden zvyk. Pamětníci o tom mluvili v souvislosti s chorvatskými Vánocemi a Štědrým dnem. Když byla tma, obcí procházel pastýř s bičem, kterým mrskal. Jeho průchod znamenal příchod Ježíška.



V západních zemích nosí dárky různé postavy. Chorvati měli tedy také Ježíška jako většinové obyvatelstvo?

Ano, měli Ježíška. Chorvatsky se mu říkalo Kriskindlj, což je přejato z němčiny.



Nemrzí vás, že se původní zvyky vytratily? Dokonce i u vás v rodině.

Nezažila jsem to v podobě, jaká byla kdysi. Bábovka ale bývala moc dobrá. Chybí mi, že už ji nikdo nepeče.



Nezačnete s tím vy?

Formy doma máme, tak možná.



Co bylo v první polovině minulého století typickým dárkem pro chorvatské děti?

Když jsme dělali průzkumy a a rozhovory s pamětníky, vycházelo nám, že dárky byly hodně skromné. Často šlo o věci denní potřeby a ovoce.



Co si v souvislosti s moravskými Chorvaty přejete pod stromeček?

Řeknu vám, co si teď přeju opravdu moc. Chystáme novou knihu, která musí být do konce roku hotová. To si budu přát pod stromeček.



Jaký úhel pohledu na Chorvaty nabídne?

Půjde o souhrnnou publikaci s třiadvaceti kapitolami. Část se týká dějin, další jazyka moravské chorvatštiny a poslední se věnuje lidové kultuře.



Jaký je demografický vývoj? Budou se třeba ještě za deset let aspoň v náznaku slavit na jihu Moravy chorvatské Vánoce?

Panují dva trendy. Jeden je, že se to ztrácí, protože starší generace odchází nebo nemá sílu zvyky držet. Druhý trend můžeme nazvat revitalizací. Potomci si všimnou některého ze zajímavých prvků, který je pro ně důležitý a věnují se mu. Například vy jste mě navnadil, že bychom mohli na Vánoce péct bábovku. Vánoce jsou hodně rodinná věc, takže záleží, jak je jednotlivé domácnosti prožívají.