Ještě do konce února mohou lidé navštívit Světelnou zoo v Drnholci na Břeclavsku. Oproti původnímu předpokladu atrakci provozovatelé o měsíc prodloužili.

Svět bludišť v Drnholci láká k prohlídce světelné zoo. | Video: Deník/Iva Haghofer

Spolutvůrci areálu jsou Tomáš Srnka, Miroslav Kratochvíla, Tomáš Herout a Vlastimil Tomaštík. Bludiště proměňují tematicky podle ročního období.

„Všem čtyřem se nám líbí světýlka. Kdykoli kamkoli vyrazíme, fotíme si výzdobu a jsme z toho nadšení. No a proto nás napadlo, že bychom to i my tady v Drnholci mohli trošku přehnat a světýlek rozsvítit víc,“ usmíval se loni v listopadu Vlastimil Tomaštík. Deník o zprovoznění lákadla zejména pro rodiny s dětmi informoval ZDE.

K vidění je na dvanáct zvířat v patnácti kusech, protože plameňáci se brodí ve světelné říčce před vstupem do bludiště rovnou tři. „Na kopci je dominantní lev, který na areál dohlíží jako jeho král. Nechybí ale ani slon, žirafa, hroch, nosorožec, medvěd, velbloud, jelen, laň či kůň,“ vyjmenoval Tomaštík.

Otevřeno je vždy od pátku do neděle a kvůli žádanému efektu, který zajistí jen tma, mohou návštěvníci dorazit mezi čtvrtou odpoledne a osmou večer.

