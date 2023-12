Vánoční klasika. Na Štědrý den dorazí na Břeclavsko oteplení

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Snad žádná jiná předpověď v roce není tak v hledáčku, jako právě ta na Štědrý den. I když do něho zbývá posledních pár dnů, meteorologové zatím pořád tápou, jak přesně bude. Podle aktuálních modelových výstupů to ale vypadá, že ani letos zázrak v podobě bílé peřiny nenastane. Jako již tradičně, na Vánoce se oteplí, a to až k devíti stupňům Celsia.

Vánoce v nížinách budou letos na blátě. | Foto: Deník/Petra Špitálská