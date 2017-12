Vánoční překvapení. V Lanžhotě začne fungovat první bankomat

Lanžhot – Ačkoliv je Štědrý den až v neděli, v Lanžhotě na Břeclavsku si lidé malý vánoční dárek rozbalí už ve čtvrtek. Ve městě s více než třemi tisíci obyvateli u hranic se Slovenskem začne fungovat historicky první bankomat.

Výběr z bankomatu. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Zprávu přivítala například Jitka Osičková, kterás manželem provozuje hospodu U Bartošů. „Jsme rádi. Lidi poukazovali na to, že by město velikosti Lanžhota bankomat mít mělo. Kvůli vybrání peněz jinak musíme až do Břeclavi,“ říkala Osičková.

Lanžhotský starosta Ladislav Straka si domluvu s některou z bank dal jako jednu z priorit svého působení na radnici. Podle něj trvala příprava umístění techniky půl roku.

„Ještě předtím jsme hledali banku, která by zařízení v Lanžhotě měla. Není to jednoduché. Když nejde o strategické rozhodnutí banky, chce za instalaci nějakou úhradu či kompenzaci. Nakonec se ale s jednou bankou podařilo domluvit, že to město nebude stát nic,“ pochvaloval si Straka.

Podle něj obyvatelé po bankomatu volali dlouhodobě. Původně bylo v plánu, že začne fungovat už na hody, které se konají v září. Kvůli administrativním průtahům se však termín posunul až na tento čtvrtek.

„Bude to pod stromeček,“ dodal starosta s úsměvem.