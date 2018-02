Vař skvěle, ale s pokorou, radil Paulus kuchařskému talentu z Mikulova

Velké Bílovice – Zraněný chodec utekl z místa nehody poté, co jej srazilo auto na okraji Velkých Bílovic. Nehoda se stala v pátek krátce před sedmou hodinou večer v Podivínské ulici. Policie po sraženém chodci pátrala. „Má zranění hlavy a může být v ohrožení života. Měl by to být muž do třiceti let v tmavém oblečení s čepicí,“ objevilo se na webových stránkách města.