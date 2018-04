Vážné nehody v okresních městech? Klidné Blansko a extrémně nebezpečná Břeclav

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají ŘIDIČ AUTOBUSU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 11.4.2018 - řidič autobusu. I ZŠ, ŘP sk. D, včetně profesního průkazu, karta do digitálních tachografu, pojistka za škodu způsobenou při výkonu povolání, doklad o absolvování dopravně-psychologického vyšetření, trestní bezúhonnost. KONTAKT: Hyklová Saskia Ing., tel. 731 606 205, e-mail: hyklova@bors.cz, Místo výkonu práce: Mikulov a okolí. Pracoviště: Bors bus s.r.o. - provozovna mikulov, Jiráskova, č.p. 928, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Saskia Hyklová, +420 731 606 205.

Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel MECHANIK ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 11.4.2018/ vyučen, platný svářečský průkaz, strojní průkaz výhodou, Náplň práce: provádění technických údržeb, seřizování a opravy zemědělských strojů a zařízení v rostlinné a živočišné výrobě. Zabezpečování údržby zařízení dle interních potřeb firmy, schopnost obsluhy obráběcích strojů výhodou., Mzda 100,- Kč /hod. + příplatky a prémie. .. Pracoviště: Zemos a.s., Jízdárenská, č.p. 493, 691 63 Velké Němčice. Informace: Zdeněk Horák, +420 603 582 878,519 305 102.

Technici v ostatních průmyslových oborech SERVISNÍ TECHNIK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: 11.4.2018/ Životopis v ČJ zašlete na e-mail andrea.kudlackova@cz.bosch.com, nejvhodnější kandidáti budou kontaktováni ke sjednání osobního pohovoru. Vždy uvést pozici, na kterou reagujete. Diagnostika a opravy přístrojů elektrického nářadí, testování funkčnosti a bezpečnosti přístrojů, zadávání údajů o opravách do informačního systému, objednávky náhradních dílů k opravám. Základní znalost na PC, odborné znalosti - elektronika obecně, znalost ručního nářadí., Flexibilita a schopnost samostatného řešení problémů. Vyhláška 50/78 Sb. § 4. , Prac. doba 8,5 hod/den. Jednosměnný provoz 7,30 - 16,00 hod. a 8,30 - 17 hod. Výhody: NOVĚ PRO ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ NASTOUPÍ OD 1.4.2018, ZAVEDEN NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 30 000 KČ, další zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek v době pracovní neschopnosti, příspěvek na dopravu do zaměstnání a další benefity), místo výkonu práce Mikulov.. Pracoviště: Bosch service center pt - provozovna mikulov, K Vápence, č.p. 1621, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Andrea Kudláčková, +420 725 879 532,519 305 775.

Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví PROJEKTOVÝ MANAŽER INVESTIC - SENIOR. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 75000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 4.9.2017 - zodpovědnost za vedení investičních projektů (výrobní technologie, energetika a výstavba), koordinace a řízení projektového týmu, spolupráce na vypracování projektové a rozpočtové dokumentace, účast na výběrových řízeních dodavatelů, schvalování dokumentace včetně bilance zdrojů, provádění přejímek dodávek a prací včetně kontrol dodavatelských faktur, vyhodnocení realizovaných projektů, apod. VŠ/ SŠ vzdělání (strojírenství, energetika), praxe min. 5 let ve vedení projektových týmů, prokazatelné zkušenosti v realizaci investičních projektů a řízení lidí (min. 3 referenční projekty nad 10 mil. CZK), znalost AJ na úrovni (B2), další jazyky NJ, RJ výhodou, samostatná komunikace u zahraničních partnerů a závodů Fosfa Group, dobrá znalost práce na PC (MS Office, Lotus Notes, SAP), ŘP sk. B, organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti, flexibilitu a ochotu se vzdělávat, vyjednávací schopnosti. KONTAKT: vložit životopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .