Hlídka místních strážníků právě startuje další z pravidelných obchůzek v terénu. Velitel Jiří Hamerník zrovna redaktorce Deníku Rovnost přibližuje uzavírku jedné z hlavních ulic kvůli opravám. „Objízdná trasa vede úzkou ulicí Vídeňská. Nikdo by tu vlastně s auty stát neměl. Protože zde máme ale desítky obyvatel, kteří tady mají zaplacené rezidentní parkování, neřešíme to. Kam by se postavili?“ vysvětluje Hamerník.

Ulice je proto nyní průjezdná jen jedním směrem a osazená značkou zákazu vjezdu. V té chvíli do ní vysokou rychlostí vjíždí skupinka cyklistů. „Včera se tady málem stal smrťák a vy do zákazu vezete celou rodinu!“ křičí na prvního z pelotonu šéf strážníků a kroutí při tom hlavou.

Jen o chvíli později o pár ulic dál upozorňuje anglicky starší manželský pár Rakušanů jeho kolegyně Alena Opelková na totéž. „Je to jednosměrná silnice, nevšimli jste si značky? Buď sesedněte z kola a běžte po chodníku, nebo se, prosím, vraťte zpět,“ zdůvodňuje jim.

Právě s cyklisty, ale také s nesprávně parkujícími řidiči aut či s rušením nočního klidu mají mikulovští strážníci v letní turistické sezoně vůbec nejvíce práce. „Kdo je více neukázněný, jestli ženy nebo muži? To se říci nedá. Je to tak půl na půl. Stejně tak v poměru mezi cizinci a Čechy. Nejlepší jsou partičky ženských pohromadě, které si vyrazily na víkend. To je samé chichotání a koketování,“ vypráví s úsměvem velitel.

A strážnice za volantem služební škodovky ho doplňuje. „Když jdou pak zaplatit pokutu, věří, že to domluvou s nějakým strážníkem na služebně uhrají. Jenže pak tam vidí sedět mě a jsou nepříjemně překvapené, to by nečekaly, je to čára přes rozpočet,“ směje se sympatická blondýnka.

Další zastávkou je pro dvojici strážníků ulice Husova. Parkovat zde smějí jen rezidenti nebo pouze hodinu ti, kteří si na palubní desku auta umístí parkovací kotouč. Ihned poté, co vystoupí z auta, k nim spěchá muž s rodinou v závěsu. „K vašemu autu jsme ještě nedošli, jako byste tu nebyl. Příště si ale dávejte pozor. Míjeli jste tři značky, které vám říkaly, že jste v rezidentní zóně,“ vysvětluje mu důrazně Hamerník.

Rodina Václava Říhy z Liberce tak z Mikulova odjíždí bez pokuty. „Dívali jsme se spíš do navigace a dávali pozor, aby nám někdo nevběhl pod auto. Všimli jsme si péček na silnici a nápisu zóna, ale nějak jsme to neřešili. A značku jsme nevnímali,“ omlouvá se muž.

Oba policisté chápavě přitakávají. „Pane řidiči, dovolím si být neslušný, ale jak se na vás dívám, tuším, že řidičák vlastníte již delší dobu. Tehdy se ještě v autoškole neučilo jezdit podle navigace v autě, ale podle dopravních značek, je to tak?“ kárá řidiče s úsměvem Hamerník.

Po necelých dvou hodinách v terénu míří dvojice zpět na služebnu. Za tu dobu rozdá na osmnáct pokut za špatné parkování. Někteří výtečníci se dokonce neostýchají postavit do zákazů vjezdu nebo do míst určených k výjezdu rychlé záchranné služby.

Kvůli velkému vedru strážníci v mezičase hned několikrát startují zcela přehřáté Ipady. Jde o nepostradatelné pomocníky, kteří jim přímo v terénu dokáží podle státní poznávací značky aut rozklíčovat, komu vůz paří, jestli má jeho řidič zaplaceno, nebo jestli náhodou není rezidentem. V Koněvově ulici i pomocní nich zkontrolují auta dvou rodin z Ostravska. Obojí budou mít co vysvětlovat na stanici. „Tenhle expert na to vyzrál. Chtěl ušetřit, ale nakonec se mu to pěkně prodraží. Podívejte. Nejprve si nastavil hodinu stání zdarma s kotoučem. A pak až si koupil lístek. Jenže ten už mu osmdesát minut neplatí," kroutí hlavou Hamerník.

Obě rodiny právě přicházejí po dni stráveném v Mikulově ke svým autům. „Ale máme přece zaplaceno!" brání se řidič jednoho z nich.

Velitel mu odvětí. „Pane řidiči, tohle už si dořešte u nás na služebně. Jste v zóně placeného stání. U automatu, kde jste si tu první hodinu zaplatili, je nálepka s QR kódem. Kdybyste si ho naskenovali do chytrého mobilu, mohli byste třeba z restaurace u oběda doplatit po vypršení času pohodlně přes aplikaci. Teď už můžete doplatit jen na služebně," vysvětluje trpělivě Hamerník.

Tam se mezi tím již tvoří dlouhá fronta řidičů, kteří nalezli na bočním okénku zaparkovaného auta výzvu k uhrazení pokuty. „Tak, a teď si ty výmluvy poslechněte,“ kroutí hlavou velitel.