„Opravujeme ji již několik let, vždycky v etapách. To proto, že rekonstrukci, která celkově vyšla na asi pět milionů, platíme částečně i z obecního rozpočtu,“ přiblížil starovičský starosta Vladimír Drbola s tím, že zbrojnice je plně vybavená a funkční. Letos dojde již pouze ke zbudování věže na sušení hadic. „Součástí hasičárny je i klubovna, kde se schází dva oddíly dětí. Jsme za to moc rádi, protože ještě před asi devíti lety u nás žádní hasiči nebyli,“ uvedl Drbola.