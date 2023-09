„Část peněz jsme získali prodejem pozemků, ovšem nepokrylo to částku celou. Šlo zhruba o 14,3 milionů korun. Zbytek jsme doplatili z obecního rozpočtu. Původně měla stát zakázka dvacet milionů. Těší mě, že jsme uspěli a stáhli to na šestnáct,“ vyčíslila starostka Jaroslava Mikáčová.

Unikátní pohled na kostel svatého Václava v Břeclavi. Zčervenal pro dárce

V obci u novomlýnských nádrží jde přitom v lokalitách Polní a Pod Vinohrady o další etapu výstavby. Prvních osmnáct rodinných domků tady vyrostlo už v roce 2014. I tyto pozemky prodávala zájemcům obec. Nikoli developer. „Kritérium pro koupi obecních pozemků bylo, aby o ně zažádali občané Strachotína. Dá se víceméně říci, že je odkoupily děti, které u nás v obci dospívaly,“ upřesnila starostka.

Další podmínkou budoucí nové výstavby je termín pět let do zahájení stavby a deset let do kolaudace nového domu. „Pokud by stavbu nezvládli v tomto termínu, pozemek mají povinnost uvést do původního stavu a vrátit obci tak, aby ta jej mohla prodat dál,“ zmínila Mikáčová.

Veselé tance i bůh na voze. V Bzenci oslavili krojované vinobraní

V obci o necelých osmi stech obyvatelích se stavět bude i nadále. Ovšem už ne v takové míře jako doposud. „Podařilo se nám od státu získat bezúplatně dalších pět pozemků, i na nich plánujeme výstavbu rodinných domů. Máme už zpracovanou územní studii. V domcích, které zde vyrostou, se počítá například i s drobnějším podnikáním. Třeba s kadeřnictvím,“ nastínila starostka s tím, že další rozvoj už je spíše v režii místních obyvatel, kteří vlastní stavební pozemky.