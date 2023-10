/FOTO, VIDEO/ Devět nových prodejen, mezi nimi největší Kaufland, otevře ve středu své dveře zákazníkům v Hustopečích u Brna. Po roce výstavby se regály obchodních řetězců zaplnily zbožím. Součástí nové nákupní zóny ve městě je také parkoviště s téměř dvěma stovkami míst.

V Hustopečích otevře devět nových obchodů, například Sportisimo, Kaufland, hračkářství Wiky či drogerie Rossman. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Hustopečský Kaufland má rozlohu téměř dva a půl tisíce metrů čtverečních. „Součástí nové prodejny jsou také speciální terminály, díky kterým si zákazníci mohou jednoduše zjistit složení a cenu výrobku nebo informace o akčním zboží. Ovládání je intuitivní a zvládne ho opravdu každý,“ doplnila tisková mluvčí společnosti Renata Maierl.

Konec soudů o zámky na Břeclavsku? Lichtenštejni nabízí státu společnou správu

Další složkou nové prodejny jsou také obslužné pulty s čerstvým masem, lahůdkami a sýry. Nabídka je dále doplněna o ohřevnou vitrínu s grilovanými kuřaty. Zákazníci zde najdou i produkty od regionálních dodavatelů, například z Hustopečské Mandlárny.

Starostka Hustopečí Hana Potměšilová otevření nového supermarketu vítá. Podle svých slov sama oslovila Kaufland už před šesti lety, tehdy ale obchodníci řetězce vyhodnotili, že by se jim pobočka v Hustopečích nevyplatila. „Vznikly pracovní příležitosti pro několik desítek lidí a k nabídce zde bude bohatší sortiment zboží. Hustopeče mají spádovost okolo sedmatřiceti tisíc lidí, kteří sem dojíždějí do školy a do práce. Určitě to uvítají," pronesla Potměšilová.

Pořadatelé slibují doprovodný program

Přímo v budově nového Kauflandu je také lékárna Dr. Max, asijské bistro a trafika. V přilehlých dvou budovách pak sídlí Sportisimo, zverimex Super Zoo, Datart, Pepco, Kik, drogerie Rossman, obchod s vybavením do domácnosti Orion a hračkářství Wiky.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Zákazníci můžou v hustopečském Kauflandu nakupovat od středy. V den otevření slibují pořadatelé doprovodný program. Zájemci budou vydlabávat dýně, přijde balonkový klaun a nebudou chybět Betty s Vojtou, duo známých českých kuchařů, kteří se proslavili v soutěži MastechChef Česko.

„Pro návštěvníky budeme mít i něco dobrého na zub. Připravíme ochutnávky dýňové polévky, klobás a dobrot od místních dodavatelů. Zahřát se všichni budou moci svařákem a čajem,“ sdělil vedoucí obchodního domu Michal Hluzák. V Hustopečích již fungují supermarkety Penny a Lidl.

MOŽNÁ VÁS ZAUJME: Tanec s bagrem. Kvůli obchvatu Břeclavi je zbouraný první dům

Zdroj: Deník/Iva Haghofer