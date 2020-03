Se stoupající poptávkou po rouškách se Valtičtí rozhodli zřídit takzvaný RouškaBox. Fungovat by měl již ve středu.

Ilustrační foto. | Foto: Milena Krejsová

Informaci zveřejnili správci skupiny Pomáháme Valticím, Úvalům a Hlohovci v úterý na sociální síti Facebook. Box se bude nacházet v průchodu k ordinaci dětské lékařky u turistického informačního centra na náměstí. „Prosím všechny, kdo šijí a budou mít pár kousků navíc, aby je zabalené jednotlivě v sáčcích zanesli do RouškaBoxu,“ vyzvala za organizátory na facebooku skupiny Michala Barmpaka. Roušku si mohou zájemci vzít zdarma. A to vždy v čase od sedmi hodin ráno do šesti hodin večer, kdy bude průchod odemčený.