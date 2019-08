Nový územní plán má být schválený v příštím roce „Na patnácti hektarech chceme do budoucna vybudovat dvě stě až 250 rodinných domů se zahradami,“ uvedl opoziční zastupitel města Igor Doubek.

Pokud vše půjde podle plánu, parcely po osmi stech metrech čtverečních začnou prodávat přístí rok. „Chceme, aby ve Valticích vznikly rodinné domy. Ne řadová výstavba pro turisty, jakou plánovali investoři v Hintertálech,“ nastínil Doubek.

Nová výstavba za tesárnou

• Na 15 hektarech má v lokalitě za tesárnou vzniknout na 200 až 250 rodinných domů.

• Město počítá s prodejem stavebních parcel o rozloze 800 metrů čtverečních.

• Prodej pozemků možná začne již v příštím roce.

Stavbě za tesárnou podle starosty města Pavla Trojana nic nebrání. „Nemusíme řešit ani problémy s přístupovými cestami, ani s pozemky, protože je město vlastní,“ vysvětlil.



Oproti Hintertálům má tato lokalita několik výhod. „Nejsou tam potíže s vodou, elektrickým vedením, majiteli ani s přístupovými cestami,“ vyjmenoval zastupitel Doubek.



Původně plánovanou výstavbu v Hintertálech blokuje podmínka města k vytvoření plnohodnotné silnice, která by je propojila s Lipovou ulicí. „Cesta však má vést přes soukromé pozemky, které investoři nevlastní,“ připomněl Doubek.



Vybudování cesty tak stojí na domluvě mezi vlastníky pozemků a investory. „Není mi známo, že by se domluvili. Dokud se nedohodnou, stavět se nebude,“ řekl Trojan.



Názory na rozšiřování Valtic se různily od začátku. Vloni vznikla proti stavbě petice, kterou podepsalo přes 350 lidí. „Nechtěli jsme, aby v oblasti vznikla řadová zástavba. Klíčovým problémem byla právě obslužná cesta. Pokud by nevznikla silnice, která by propojila Lipovou a Břeclavskou ulici, provoz v centru Valtic by neúnosně vzrostl,“ shrnul obavy Valtických Petr Brůček.



Ne všichni jsou však proti. „Jsem pro obě možnosti. Jen ať se staví,“ vyjádřila se Valtičanka Martina Šejdířová.

