Ve Velkých Bílovicích okoštují lidé víno z dvaapadesáti sklepů

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ – Trasou ze sklepa do sklepa je povede víno. Ve Velkých Bílovicích lidem otevře v sobotu dveře dvaapadesát vinařů. Na tradiční akci, kterou si každoročně nenechají ujít tisíce příznivců, se chystá i Denisa Příborská. „Vždycky se snažíme s přáteli obejít všechny sklípky. Vyhledáváme spíše bílé polosuché vzorky, ale nebráníme se vyzkoušet i něco jiného,“ řekla mladá žena z Velkých Bílovic.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Spěvák Přemysl

Sklepy budou otevřené do sedmi hodin večer. „Pak začíná zábava s ochutnávkou vín na náměstí,“ přiblížil Michal Tetur z pořadatelského sdružení Velkobílovičtí vinaři.

Akce, která má letos třináctý ročník, se těší velké popularitě. „Loni přišlo přes 6200 lidí, ale se skleničkami jsme připravení na zhruba osm tisíc návštěvníků,“ nastínil za pořadatele Tetur.

Ze sklepa do sklepa

Kdy: sobota od 11.00

Kde: sklepy, Velké Bílovice

Za kolik: vstupné je 1500 korun

Největší tahák: dvaapadesát otevřených sklepů ve Velkých Bílovicích

Vzdálenosti mezi sklepy mohou lidé překonávat pěšky, případně autobusem jezdícím zdarma.

Vstupné stojí tisíc pět set korun. V ceně je neomezená degustace, nákup vína za devět set korun, kapsička, sklenička, katalog, mapa, propiska či voda.

Zpestřením pro návštěvníky je i možnost sbírat u vinařů razítka. „Sbíráme je pravidelně. Večer se koná slosování o zajímavé ceny,“ vysvětlila pravidelná návštěvnice Denisa Příborská.

Akci tradičně přeje počasí, v přiznivé podmínky doufají organizátoři i letos. „Co akci pořádáme, nikdy nepršelo,“ poukázal Tetur.

Zahájení sezony

neděle od 12.00

Trable a nudu, zajisté, na háku mají turisté. To je heslo letošního zahájení turistické sezony na Blanensku. Výletníci v neděli opět po roce zamíří na nádvoří černohorského pivovaru. Stejně jako v předchozích letech se pokusí o recesistický zápis do České knihy rekordů. „Letos to bude pokus o rekord v počtu lidí na jednom místě, kteří mají ,něco na háku‘. Započítáme ty, kteří budou mít u sebe například rybářský háček, háček na ručníky nebo na vánoční ozdoby,“ řekl za organizátory akce blanenský úředník Jiří Kučera.

Kde: nádvoří pivovaru, Černá Hora

Za kolik: zdarma

Noc saunových ceremoniálů

pátek od 20.30 až sobota do 2.00

Zkušení saunoví mistři z České republiky i Slovenska zavedou návštěvníky Aqualandu Moravia do světa hollywoodských filmových hitů a hudebních hvězd. Saunové ceremoniály si vychutnají v pátek noci. „Příchozí mohou díky nim zavítat do starobylého Egypta, pohádky, světoznámé školy čar a kouzel, ale i akčního filmu,“ nastínil za pořadatele Tomáš Svoboda.

Kde: Aqualand Moravia, Pasohlávky

Za kolik: 499 korun

Oživené pevnosti

sobota od 10.00 do 17.00

Prohlídku dvou pěchotních srubů předválečného opevnění, šatovské Zahrady a chvalovické Zatáčky v sobotu nabídne Technické muzeum Brno. „Milovníci vojenské historie uvidí vojenskou techniku a prezentace klubů vojenské historie. Na děti čekají například překážková dráha, poznávání zbraní a techniky, práce s tajným inkoustem, puzzle nebo zkoušení uniforem,“ pozvali organizátoři.

Kde: Šatov, Chvalovice

Za kolik: 25 Kč/ dobrovolné vstupné

Ekologická pouť k bažině

sobota od 14.00

Tradiční jarní putování k drnovickému mokřadu Žumpy pořádá v sobotu neziskový spolek Drnka. Sraz účastníků je ve dvě hodiny na parkovišti před obecním úřadem. U bažiny vystoupí drnovická dámská kapela BabyBanda. Program bude pokračovat v kulturním domě, kde bude slavnostně zahájena výstava fotografií z archivu časopisu Veronica: Krajinou – pocta Antonínu Bučkovi. Zahrají cimbálová muzika Veronica a BabyBanda.

Kde: Drnovice

Za kolik: zdarma

Křest lvíčat v brněnské zoo

neděle od 14.00

Lvíčata narozená v brněnské zoologické zahradě loni v prosinci dostanou v neděli svá jména. Pokřtí je bývalý tenista Radek Štěpánek, který vybral jméno samci. „Stát se jeho kmotrem je pro mě ohromná čest. Lev je zvíře, které mě provázelo celou mou kariérou. Je to symbol bojovnosti, síly a vytrvalosti. Už teď se na nedělní křest těším,“ uvedl Štěpánek. Jméno pro malou lvici pomáhali vybírat i návštěvníci zahrady, kteří poslali více než dva tisíce návrhů.

Kde: Zoo Brno

Za kolik: 120 korun pro dospělého

Další tipy z Blanenska



DEJME BLANSKU ZELENOU

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Blansko

Za kolik: zdarma

Největší tahák: dobrovolníci opět zasadí v Blansku živý habrový plot





DASHA A PAJKY PAJK

Kdy: neděle od 19.00

Kde: sokolovna, Boskovice

Za kolik: od 390 korun

Největší tahák: koncert Dashi, která patří mezi nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky u nás

Další tipy z Brna



VÝSTAVA KOLEJIŠŤ

Kdy: sobota i neděle od 9.30

Kde: areál bývalé Mosilany, Křenová 19 v Brně

Za kolik: dospělí 40 korun

Největší tahák: kolejiště o rozloze 65 m²

JEZDCI NA JEDNOKOLKÁCH

Kdy: od pátku od 16.00

Kde: pracoviště Legato, Stamicova 7

Za kolik: 1700 korun na celý víkend na místě

Největší tahák: sobotní gala show, workshopy

Další tipy z Břeclavska



APRÍLES

Kdy: pátek od 17.00

Kde: sokolovna, Velké Pavlovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: Petr Bende, Balanc, N.C.O.D., dražba

VÍKEND S PEŘINOU

Kdy: sobota až neděle od 9.00 do 20.00

Kde: kulturní dům, Morkůvky

Za kolik: zdarma

Největší tahák: pietní akt na hřbitově, přelet letounů L-159 Alca, soutěže pro děti

Další tipy z Hodonínska



SLAVNOST OSKORUŠÍ

Kdy: sobota od 13.00

Kde: Tvarožná Lhota, Společenský dům

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: košt pálenek, cimbálová muzika, semináře

PŘEHLÍDKA ZPĚVÁČKŮ

Kdy: neděle od 14.30

Kde: Veselí nad Moravou, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: zpěváci lidovek, cimbálová muzika

Další tipy z Vyškovska



MAŠKARNÍ PLES

Kdy: sobota od 15.00

Kde: sokolovna v Kobeřicích u Brna

Za kolik: dobrovolné

Největší tahák: zábava a soutěže pro děti zaměřené na téma vesmír

MICHAL NA HRANÍ

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Besední dům ve Vyškově

Za kolik: od 170 korun

Největší tahák: zábavný program pro děti s Michalem Nesvadbou

Další tipy ze Znojemska



OTEVÍRÁNÍ STEZKY HROZNOVÉ KOZY

Kdy: sobota od 13.30

Kde: Vrbovec, náves

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: otevření naučné stezky, průvod se startem na návsi





ÚKLID DYJSKÉ VSI

Kdy: pátek od 15.30

Kde: parkoviště u Koželužské ulice

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: Přátelé Dyjské vsi pořádají tradiční úklid okolí řeky Dyje