Součástí obsahu schránky byly kromě ručně psaných dokumentů popisujících tehdejší události také mince či kupříkladu zmínka o hodech a prvním stárkovi. „Světlo boží, což se v tomto případě vyloženě nabízí, naposledy spatřila v roce 1907. Po vyjmutí z kupole ji bylo třeba rozřezat, protože byla zacínovaná tak, aby dokonale těsnila. Zároveň tam byla také železná tabulka, která připomínala plochou obálku s ze tří stran ohnutými rohy. Vložili ji tam i se svými podpisy řemeslníci, kteří naposledy ve věži pracovali,“ popsal rakvický starosta Radek Průdek.

Schránku i s jejím obsahem mají nyní v rukou odborníci. „Protože tam byly i latinsky psané texty a dokumenty z roku 1867, bude třeba je prostudovat, prozkoumat a přeložit. Poté se vloží do původní schránky, utěsní se a vrátí se i s obálkou zpět již do nové kupole. Všechny nás moc překvapilo, v jak dobrém jsou listiny stavu, a to přesto, že byly přeložené přes polovinu. Dokonce nebyly ani nijak narušené vlhkostí. Je to naprosto mimořádná věc s ohledem na dnešní uspěchanou dobu, kdy si ani nepamatujeme, co se stalo před rokem,“ přiblížil starosta.

Objev překvapil řadu Rakvičanů, kteří o existenci takového dědictví předků většinou vůbec netušili. „Já jsem to věděla proto, že byl můj tatínek dříve v obci starostou. Hodně by mě ale zajímalo, co přesně v té schránce vlastně je,“ neskrývala zvědavost Magda Ištvánková.

Minimálně dva měsíce bude nyní trvat, než se schránka s cennostmi vrátí opět zpátky pod kříž kostelní věže. „Momentálně je v procesu výroby nová kupole neboli makovice, která bude pozlacená. Se zástupci církve jsme se domluvili, že nám původní kupoli darují a my si ji necháme trvale vystavenou v místním muzeu nad poštou. Stejně tak stojíme i o to, abychom měli k dispozici nejen naskenované listiny a dokumenty, které se ve schránce nacházejí, ale také jejich překlady,“ uvedl pro Deník Rovnost Průdek.

Zaznamenat i tornádo

Lidé v obci se shodují, že by se obsah schránky měl rozrůst o dokumenty popisující posledních více jak sto let od jejího otevření. „Určitě bychom tam měli něco zapsat. Byla by ohromná škoda, kdybychom nepokračovali v takové unikátní historické zvyklosti. A co? To je asi na uvážení odpovědných, ale mohli by zapsat, co se v obci udělalo nového, a určitě zmínit třeba i katastrofu z poslední doby, která postihla naše blízké sousedy. A to tornádo,“ domnívá se Ištvánková.

Popis událostí uplynulých let je ostatně v plánu. Snahou je také sepsat dokumenty ne na počítači, ale rukou tak, jak to udělali i předkové. „Dvacáté století bylo nesmírně bohaté na události. Čtyřikrát se nám změnil režim, byly zde dvě světové války. V rakvické historii došlo v roce 1936 k tragédii na řece Dyji. To vše v dokumentech chybí a já se domnívám, že to tam patří. Jako generace, která dostala tuto mimořádnou příležitost, bychom tam neměli určitě vložit jen to, co se týká dneška, ale zmapovat i těch více jak sto let, které uplynuly od doby, kdy se někdo do schránky podíval,“ je přesvědčený starosta.

Jedno je již nyní jisté. Dokumenty budou společně tvořit zástupci církve s obcí. „Shodli jsme se na společné listině doby, která by korespondovala s tím, co jsme objevili tak, aby se zachovala nějaká posloupnost. Chybět by tam neměly mince, písemné doklady a podobně,“ naznačil Průdek.

Střecha rakvického kostela včetně věže nyní prochází rekonstrukcí. Zatímco střecha je již hotová, nyní řemeslníci pracují na opravě věže. Hotovo by mělo být ještě před příchodem zimy.